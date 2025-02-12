Появились кадры спасения рыбаков с отколовшейся льдины

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Для спасения рыбаков используется вертолет Ми-8
Для спасения рыбаков используется вертолет Ми-8 Фото:

Появились новые кадры с операции по спасению рыбаков в Сахалинской области. Почти 300 людей оказались на отколовшейся льдине.

Спасатели МЧС России активно проводят эвакуацию. Для этих целей они используют вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус».

На Сахалине спасательные службы МЧС России сообщили о начале операции по спасению 300 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине у реки Долинка из-за трещины шириной десять метров. К месту происшествия отправлены шесть спасателей и четыре единицы техники из Южно-Сахалинска, передает «Ридус».

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Появились новые кадры с операции по спасению рыбаков в Сахалинской области. Почти 300 людей оказались на отколовшейся льдине. Спасатели МЧС России активно проводят эвакуацию. Для этих целей они используют вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус». На Сахалине спасательные службы МЧС России сообщили о начале операции по спасению 300 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине у реки Долинка из-за трещины шириной десять метров. К месту происшествия отправлены шесть спасателей и четыре единицы техники из Южно-Сахалинска, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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