Появились кадры спасения рыбаков с отколовшейся льдины

Появились новые кадры с операции по спасению рыбаков в Сахалинской области. Почти 300 людей оказались на отколовшейся льдине.
Спасатели МЧС России активно проводят эвакуацию. Для этих целей они используют вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке «Хивус».
На Сахалине спасательные службы МЧС России сообщили о начале операции по спасению 300 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине у реки Долинка из-за трещины шириной десять метров. К месту происшествия отправлены шесть спасателей и четыре единицы техники из Южно-Сахалинска, передает «Ридус».
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