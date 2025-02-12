Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили почти всех жителей села Николаево-Дарьино в Курской области. Подробности рассказали в Минобороны РФ.
«Но до недавнего времени в нем (Николаево-Дарьино) еще оставались мирные российские граждане, которые не успели эвакуироваться при захвате района подразделениями ВСУ в августе 2024 года... В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные», — сказано в сообщении военного ведомства в telegram-канале.
Более шести месяцев, до того как российские солдаты освободили населенный пункт, бойцы ВСУ использовали курян в качестве живого щита, издевались над ними и держали в заложниках. Освободить село Николаево-Дарьино российским военным удалось 27 января. От ВСУ населенный пункт зачистили бойцы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
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