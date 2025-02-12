Спасся только один: ВСУ искоренили жителей курского села

ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ держали в заложниках жителей населенного пункта и убили почти всех мужчин
ВСУ держали в заложниках жителей населенного пункта и убили почти всех мужчин Фото:

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили почти всех жителей села Николаево-Дарьино в Курской области. Подробности рассказали в Минобороны РФ. 

«Но до недавнего времени в нем (Николаево-Дарьино) еще оставались мирные российские граждане, которые не успели эвакуироваться при захвате района подразделениями ВСУ в августе 2024 года... В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные», — сказано в сообщении военного ведомства в telegram-канале.

Более шести месяцев, до того как российские солдаты освободили населенный пункт, бойцы ВСУ использовали курян в качестве живого щита, издевались над ними и держали в заложниках. Освободить село Николаево-Дарьино российским военным удалось 27 января. От ВСУ населенный пункт зачистили бойцы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили почти всех жителей села Николаево-Дарьино в Курской области. Подробности рассказали в Минобороны РФ.  «Но до недавнего времени в нем (Николаево-Дарьино) еще оставались мирные российские граждане, которые не успели эвакуироваться при захвате района подразделениями ВСУ в августе 2024 года... В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные», — сказано в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Более шести месяцев, до того как российские солдаты освободили населенный пункт, бойцы ВСУ использовали курян в качестве живого щита, издевались над ними и держали в заложниках. Освободить село Николаево-Дарьино российским военным удалось 27 января. От ВСУ населенный пункт зачистили бойцы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...