Суд Сургута вынес приговор медсестре по делу о доведении коллеги до самоубийства

Суд Сургута (ХМАО) вынес приговор старшей медсестре травмцентра Ольге Матвийчук, которая обвинялась в доведении до самоубийства своей подчиненной Аяжан Ташмагамбетовой. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания
«Признать Матвийчук Ольгу Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110 уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить наказание в виде лишения свободы на срок три года […] назначенное наказание считать условным», — передает журналист URA.RU из зала заседания. Также ей запрещено в течение двух лет занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях.
Ранее агентство писало, что Ольга Матвийчук выступила с последним словом в суде. Она отрицала вину и заявила, что не совершала противоправных действий в отношении потерпевшей.
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