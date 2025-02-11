11 февраля 2025

Суд Сургута вынес приговор медсестре по делу о доведении коллеги до самоубийства

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил обвиняемую к условному сроку
Суд приговорил обвиняемую к условному сроку Фото:

Суд Сургута (ХМАО) вынес приговор старшей медсестре травмцентра Ольге Матвийчук, которая обвинялась в доведении до самоубийства своей подчиненной Аяжан Ташмагамбетовой. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания

«Признать Матвийчук Ольгу Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110 уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить наказание в виде лишения свободы на срок три года […] назначенное наказание считать условным», — передает журналист URA.RU из зала заседания. Также ей запрещено в течение двух лет занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях.

Ранее агентство писало, что Ольга Матвийчук выступила с последним словом в суде. Она отрицала вину и заявила, что не совершала противоправных действий в отношении потерпевшей.

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Суд Сургута (ХМАО) вынес приговор старшей медсестре травмцентра Ольге Матвийчук, которая обвинялась в доведении до самоубийства своей подчиненной Аяжан Ташмагамбетовой. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания «Признать Матвийчук Ольгу Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110 уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить наказание в виде лишения свободы на срок три года […] назначенное наказание считать условным», — передает журналист URA.RU из зала заседания. Также ей запрещено в течение двух лет занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Ранее агентство писало, что Ольга Матвийчук выступила с последним словом в суде. Она отрицала вину и заявила, что не совершала противоправных действий в отношении потерпевшей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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