В Екатеринбурге утром 12 февраля крупный пожар охватил частный дом на улице Амундсена, что привело к задымлению Юго-Западного микрорайона. Из-за ЧП силовики перекрывали проезд, рассказал URA.RU очевидец.
«На ул. Амундсена, 42 загорелся нежилой частный дом. Площадь пожара достигла 70 квадратных метров. Через Амундсена протянули рукава от пожарного гидранта, проезд затруднен», — сказал собеседник.
Сотрудники Госавтоинспекции перекрывали движение в сторону улицы Щорса. «В 08:40 пожар был локализован. В ликвидации возгорания задействованы девять человек личного состава и две единицы спецтехники», — пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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