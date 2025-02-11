11 февраля 2025

В Екатеринбурге Юго-Запад накрыло дымом, движение перекрыто ГАИ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Площадь пожара составила 70 «квадратов» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 12 февраля крупный пожар охватил частный дом на улице Амундсена, что привело к задымлению Юго-Западного микрорайона. Из-за ЧП силовики перекрывали проезд, рассказал URA.RU очевидец.

«На ул. Амундсена, 42 загорелся нежилой частный дом. Площадь пожара достигла 70 квадратных метров. Через Амундсена протянули рукава от пожарного гидранта, проезд затруднен», — сказал собеседник.

Сотрудники Госавтоинспекции перекрывали движение в сторону улицы Щорса. «В 08:40 пожар был локализован. В ликвидации возгорания задействованы девять человек личного состава и две единицы спецтехники», — пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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В Екатеринбурге утром 12 февраля крупный пожар охватил частный дом на улице Амундсена, что привело к задымлению Юго-Западного микрорайона. Из-за ЧП силовики перекрывали проезд, рассказал URA.RU очевидец. «На ул. Амундсена, 42 загорелся нежилой частный дом. Площадь пожара достигла 70 квадратных метров. Через Амундсена протянули рукава от пожарного гидранта, проезд затруднен», — сказал собеседник. Сотрудники Госавтоинспекции перекрывали движение в сторону улицы Щорса. «В 08:40 пожар был локализован. В ликвидации возгорания задействованы девять человек личного состава и две единицы спецтехники», — пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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