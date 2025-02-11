В Екатеринбурге Юго-Запад накрыло дымом, движение перекрыто ГАИ. Фото

12 февраля 2025 в 09:54 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составила 70 «квадратов» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге утром 12 февраля крупный пожар охватил частный дом на улице Амундсена, что привело к задымлению Юго-Западного микрорайона. Из-за ЧП силовики перекрывали проезд, рассказал URA.RU очевидец. «На ул. Амундсена, 42 загорелся нежилой частный дом. Площадь пожара достигла 70 квадратных метров. Через Амундсена протянули рукава от пожарного гидранта, проезд затруднен», — сказал собеседник. Сотрудники Госавтоинспекции перекрывали движение в сторону улицы Щорса. «В 08:40 пожар был локализован. В ликвидации возгорания задействованы девять человек личного состава и две единицы спецтехники», — пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 12 февраля крупный пожар охватил частный дом на улице Амундсена, что привело к задымлению Юго-Западного микрорайона. Из-за ЧП силовики перекрывали проезд, рассказал URA.RU очевидец. «На ул. Амундсена, 42 загорелся нежилой частный дом. Площадь пожара достигла 70 квадратных метров. Через Амундсена протянули рукава от пожарного гидранта, проезд затруднен», — сказал собеседник. Сотрудники Госавтоинспекции перекрывали движение в сторону улицы Щорса. «В 08:40 пожар был локализован. В ликвидации возгорания задействованы девять человек личного состава и две единицы спецтехники», — пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.