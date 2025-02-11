Врачи разбудили свердловчанина спустя полтора месяца. Фото

Медики спасли свердловчанина, который 47 дней провел в коме после инсульта

12 февраля 2025 в 10:27 Размер текста - 17 +

Врачи диагностировали у пациента инсульт (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Специалисты горбольницы Каменска-Уральского спасли жизнь 52-летнему жителю Богдановича, который впал в кому на 47 дней из-за обширного инсульта. Пациент поступил с параличом правой стороны тела, потерей ориентации и неспособностью дышать, говорить или принимать пищу. Врачи оперативно подключили его к аппарату ИВЛ и начали терапию. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Пациент провел 47 дней в коме, находясь на поддержке современных аппаратов, пока врачи настойчиво боролись за его жизнь. Благодаря передовым методикам лечения ему удалось восстановить способность дышать самостоятельно. За следующий месяц работы мультидисциплинарной команды медиков началось восстановление функций организма. Мужчина теперь сам принимает пищу, двигает ранее парализованными конечностями, воспринимает происходящее вокруг, отвечает на обращенную речь и учится снова говорить», — отметили в ДИПе. Медикаментозное лечение, занятия лечебной физкультурой, ранняя вертикализация и работа с логопедом позволили добиться значительного улучшения состояния пациента. После прохождения реабилитационного курса мужчину направят на следующий этап восстановления в Клинический институт мозга, расположенный в Березовском. По словам заведующей неврологическим отделением горбольницы Каменска-Уральского Надежды Юровских, при продолжении реабилитации имеется высокая вероятность полного восстановления функций организма пациента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специалисты горбольницы Каменска-Уральского спасли жизнь 52-летнему жителю Богдановича, который впал в кому на 47 дней из-за обширного инсульта. Пациент поступил с параличом правой стороны тела, потерей ориентации и неспособностью дышать, говорить или принимать пищу. Врачи оперативно подключили его к аппарату ИВЛ и начали терапию. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Пациент провел 47 дней в коме, находясь на поддержке современных аппаратов, пока врачи настойчиво боролись за его жизнь. Благодаря передовым методикам лечения ему удалось восстановить способность дышать самостоятельно. За следующий месяц работы мультидисциплинарной команды медиков началось восстановление функций организма. Мужчина теперь сам принимает пищу, двигает ранее парализованными конечностями, воспринимает происходящее вокруг, отвечает на обращенную речь и учится снова говорить», — отметили в ДИПе. Медикаментозное лечение, занятия лечебной физкультурой, ранняя вертикализация и работа с логопедом позволили добиться значительного улучшения состояния пациента. После прохождения реабилитационного курса мужчину направят на следующий этап восстановления в Клинический институт мозга, расположенный в Березовском. По словам заведующей неврологическим отделением горбольницы Каменска-Уральского Надежды Юровских, при продолжении реабилитации имеется высокая вероятность полного восстановления функций организма пациента.