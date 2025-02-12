В Таиланде для россиянина с инфарктом ищут 1 млн рублей

В Таиланде россиянину, который перенес инфаркт, срочно необходима сумма в один миллион рублей для лечения. Также требуется финансовая поддержка для его транспортировки на родину.
«В больнице матери пострадавшего выслали чек почти на 320 тысяч бат (около миллиона рублей)», — пишет Life. Там добавили, что 52-летний россиянин получил инфаркт в аэропорту Пхукета перед вылетом 7 февраля.
В настоящее время пострадавший находится в состоянии комы после перенесенной операции. У мужчины не оказалось действующей медицинской страховки, передали журналисты.
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