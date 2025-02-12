В Таиланде для россиянина с инфарктом ищут 1 млн рублей

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Россиянин сейчас находится в коме после операции, пишет Shot
Россиянин сейчас находится в коме после операции, пишет Shot Фото:

В Таиланде россиянину, который перенес инфаркт, срочно необходима сумма в один миллион рублей для лечения. Также требуется финансовая поддержка для его транспортировки на родину.

«В больнице матери пострадавшего выслали чек почти на 320 тысяч бат (около миллиона рублей)», — пишет Life. Там добавили, что 52-летний россиянин получил инфаркт в аэропорту Пхукета перед вылетом 7 февраля.

В настоящее время пострадавший находится в состоянии комы после перенесенной операции. У мужчины не оказалось действующей медицинской страховки, передали журналисты.

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В Таиланде россиянину, который перенес инфаркт, срочно необходима сумма в один миллион рублей для лечения. Также требуется финансовая поддержка для его транспортировки на родину. «В больнице матери пострадавшего выслали чек почти на 320 тысяч бат (около миллиона рублей)», — пишет Life. Там добавили, что 52-летний россиянин получил инфаркт в аэропорту Пхукета перед вылетом 7 февраля. В настоящее время пострадавший находится в состоянии комы после перенесенной операции. У мужчины не оказалось действующей медицинской страховки, передали журналисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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