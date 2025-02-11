Челябинский производитель торговал колбасой без проверок на плесень и лекарства

Производитель в Челябинске торговал вареной и варено-копченой колбасой без обязательных проверок на наличие лекарств и плесень. Как URA.RU в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, компанию лишили двух деклараций о соответствии.
«Проверка установила, что предприятие не выполнило все обязательные лабораторные исследования. Декларации о соответствии на вареные мясные изделия и варено-копченые колбасы были оформлены с нарушениями. Документы признали недействительными. Изменения внесли на сайт Росаккредитации», — отметили в Россельхознадзоре.
Специалисты службы обнаружили, что в процессе оформления деклараций компания провела только часть необходимых исследований. Например, были проверены микробиологические показатели и наличие некоторых токсичных элементов. Однако отсутствовали проверки на остаточное количество токсических элементов, диоксинов, нитритов, сульфитредуцирующих клостридий, плесени и другие.
Предприятию приостановил продажу, чтобы провести полноценное исследование и заново оформить необходимые документы. Компания получила предостережение.
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