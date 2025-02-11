Татьяна Навка везет в Пермь масштабное ледовое шоу

Именитая фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка приедет в Пермь со своим ледовым шоу «История любви Шахерезады». В музыкально-театральном представлении также примут участие звезды мирового фигурного катания Виктория Синицына, Повилас Ванагас, Никита Кацалапов, Морис Квителашвили.
«Зрители увидят симбиоз фигурного катания, восточной хореографии, потрясающих декорации? и спецэффектов. Благодаря современным технологиям лед загорается под коньками фигуристов, артисты летают под куполом на волшебных шарах и коврах-самолетах», — говорится на сайте шоу.
В ноябре 2024 года шоу «История любви Шахерезады» Навка привозила в Екатеринбург. Тогда главную роль исполнила Камила Валиева. На URA.RU есть самые яркие фотографии и видео с того спектакля.
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