11 февраля 2025

Татьяна Навка везет в Пермь масштабное ледовое шоу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артисты зажгут в прямом смысле слова
Артисты зажгут в прямом смысле слова Фото:

Именитая фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка приедет в Пермь со своим ледовым шоу «История любви Шахерезады». В музыкально-театральном представлении также примут участие звезды мирового фигурного катания Виктория Синицына, Повилас Ванагас, Никита Кацалапов, Морис Квителашвили.

«Зрители увидят симбиоз фигурного катания, восточной хореографии, потрясающих декорации? и спецэффектов. Благодаря современным технологиям лед загорается под коньками фигуристов, артисты летают под куполом на волшебных шарах и коврах-самолетах», — говорится на сайте шоу.

В ноябре 2024 года шоу «История любви Шахерезады» Навка привозила в Екатеринбург. Тогда главную роль исполнила Камила Валиева. На URA.RU есть самые яркие фотографии и видео с того спектакля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Именитая фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка приедет в Пермь со своим ледовым шоу «История любви Шахерезады». В музыкально-театральном представлении также примут участие звезды мирового фигурного катания Виктория Синицына, Повилас Ванагас, Никита Кацалапов, Морис Квителашвили. «Зрители увидят симбиоз фигурного катания, восточной хореографии, потрясающих декорации? и спецэффектов. Благодаря современным технологиям лед загорается под коньками фигуристов, артисты летают под куполом на волшебных шарах и коврах-самолетах», — говорится на сайте шоу. В ноябре 2024 года шоу «История любви Шахерезады» Навка привозила в Екатеринбург. Тогда главную роль исполнила Камила Валиева. На URA.RU есть самые яркие фотографии и видео с того спектакля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...