11 февраля 2025

Истязал сыновей и курил наркотики: в ЯНАО вынесли приговор отцу-уголовнику

В Тазовском районе бывшего уголовника лишили свободы за ненадлежащее воспитание
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд вынес приговор отцу-насильнику, архивное фото
Суд вынес приговор отцу-насильнику, архивное фото Фото:

Мужчине в поселке Тазовский (ЯНАО) вынесли приговор за систематическое избиение детей и ненадлежащее воспитание. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«40-летний житель поселка Тазовский не создал подходящих условий для двух сыновей. По версии суда и следствия, мужчина неоднократно употреблял в их присутствии алкоголь и курил наркотические вещества, выражался в их адрес словами с использованием грубой нецензурной брани», — передает пресс-служба окружной прокуратуры в своем telegram-канале.

Мужчина пользовался тем, что дети находятся в материальной зависимости от него. По версии ведомства, бывший уголовник избивал и оскорблял несовершеннолетних, чтобы причинять им нравственные страдания.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный в апелляционных жалобах просил отменить приговор и оправдать его. Однако суд оставил обвинительный приговор без изменения.

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Мужчине в поселке Тазовский (ЯНАО) вынесли приговор за систематическое избиение детей и ненадлежащее воспитание. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «40-летний житель поселка Тазовский не создал подходящих условий для двух сыновей. По версии суда и следствия, мужчина неоднократно употреблял в их присутствии алкоголь и курил наркотические вещества, выражался в их адрес словами с использованием грубой нецензурной брани», — передает пресс-служба окружной прокуратуры в своем telegram-канале. Мужчина пользовался тем, что дети находятся в материальной зависимости от него. По версии ведомства, бывший уголовник избивал и оскорблял несовершеннолетних, чтобы причинять им нравственные страдания. Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный в апелляционных жалобах просил отменить приговор и оправдать его. Однако суд оставил обвинительный приговор без изменения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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