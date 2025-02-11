Истязал сыновей и курил наркотики: в ЯНАО вынесли приговор отцу-уголовнику

Мужчине в поселке Тазовский (ЯНАО) вынесли приговор за систематическое избиение детей и ненадлежащее воспитание. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«40-летний житель поселка Тазовский не создал подходящих условий для двух сыновей. По версии суда и следствия, мужчина неоднократно употреблял в их присутствии алкоголь и курил наркотические вещества, выражался в их адрес словами с использованием грубой нецензурной брани», — передает пресс-служба окружной прокуратуры в своем telegram-канале.
Мужчина пользовался тем, что дети находятся в материальной зависимости от него. По версии ведомства, бывший уголовник избивал и оскорблял несовершеннолетних, чтобы причинять им нравственные страдания.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный в апелляционных жалобах просил отменить приговор и оправдать его. Однако суд оставил обвинительный приговор без изменения.
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