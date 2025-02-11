Боец СВО с амнезией попал в госпиталь Екатеринбурга

12 февраля 2025 в 12:04 Размер текста - 17 +

Мужчина говорит, что он был в зоне СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В военный госпиталь Екатеринбурга попал на лечение мужчина, который заявил, что является солдатом СВО. У него амнезия и травмы головы, сообщил URA.RU источник. «Мужчина был найден ранним утром 10 февраля в переулке Невьянском. У него ушиб головного мозга, черепно-мозговая травма и амнезия. Он в сознании и заявил, что принимал участие в СВО. Более конкретных данных он не помнит», — объяснил собеседник агентства. Сначала пациента доставили в 24-ю больницу, но потом перевели в военный госпиталь. Известно, что ему около 60 лет, место жительства, работы и предполагаемой службы устанавливаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В военный госпиталь Екатеринбурга попал на лечение мужчина, который заявил, что является солдатом СВО. У него амнезия и травмы головы, сообщил URA.RU источник. «Мужчина был найден ранним утром 10 февраля в переулке Невьянском. У него ушиб головного мозга, черепно-мозговая травма и амнезия. Он в сознании и заявил, что принимал участие в СВО. Более конкретных данных он не помнит», — объяснил собеседник агентства. Сначала пациента доставили в 24-ю больницу, но потом перевели в военный госпиталь. Известно, что ему около 60 лет, место жительства, работы и предполагаемой службы устанавливаются.