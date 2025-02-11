11 февраля 2025

Боец СВО с амнезией попал в госпиталь Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, военные сборы, мобилизация, мобилизованные
Мужчина говорит, что он был в зоне СВО Фото:

В военный госпиталь Екатеринбурга попал на лечение мужчина, который заявил, что является солдатом СВО. У него амнезия и травмы головы, сообщил URA.RU источник.

«Мужчина был найден ранним утром 10 февраля в переулке Невьянском. У него ушиб головного мозга, черепно-мозговая травма и амнезия. Он в сознании и заявил, что принимал участие в СВО. Более конкретных данных он не помнит», — объяснил собеседник агентства.

Сначала пациента доставили в 24-ю больницу, но потом перевели в военный госпиталь. Известно, что ему около 60 лет, место жительства, работы и предполагаемой службы устанавливаются.

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В военный госпиталь Екатеринбурга попал на лечение мужчина, который заявил, что является солдатом СВО. У него амнезия и травмы головы, сообщил URA.RU источник. «Мужчина был найден ранним утром 10 февраля в переулке Невьянском. У него ушиб головного мозга, черепно-мозговая травма и амнезия. Он в сознании и заявил, что принимал участие в СВО. Более конкретных данных он не помнит», — объяснил собеседник агентства. Сначала пациента доставили в 24-ю больницу, но потом перевели в военный госпиталь. Известно, что ему около 60 лет, место жительства, работы и предполагаемой службы устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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