Главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер покинула пост

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ирина Винер во время своей отставки поблагодарила всех, с кем работала
Ирина Винер во время своей отставки поблагодарила всех, с кем работала Фото:

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер решила уйти в отставку. Она сообщила, что хочет сосредоточиться на обучении тренерского состава, чтобы передать свой богатый опыт следующим поколениям.

«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике», — заявила Винер. Ее слова передает РИА «Новости». 

Она добавила, что гордится тем, что ей удалось внести значительный вклад в развитие художественной гимнастики. Однако пришло время отдать эстафету молодым тренерам, которые, надеется Винер, приведут российские команды к новым вершинам. Также она выразила благодарность спортсменкам за их труд и упорство, коллегам за поддержку и сотрудничество, а болельщикам за верность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер решила уйти в отставку. Она сообщила, что хочет сосредоточиться на обучении тренерского состава, чтобы передать свой богатый опыт следующим поколениям. «Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике», — заявила Винер. Ее слова передает РИА «Новости».  Она добавила, что гордится тем, что ей удалось внести значительный вклад в развитие художественной гимнастики. Однако пришло время отдать эстафету молодым тренерам, которые, надеется Винер, приведут российские команды к новым вершинам. Также она выразила благодарность спортсменкам за их труд и упорство, коллегам за поддержку и сотрудничество, а болельщикам за верность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...