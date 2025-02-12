Главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер покинула пост

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер решила уйти в отставку. Она сообщила, что хочет сосредоточиться на обучении тренерского состава, чтобы передать свой богатый опыт следующим поколениям.
«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике», — заявила Винер. Ее слова передает РИА «Новости».
Она добавила, что гордится тем, что ей удалось внести значительный вклад в развитие художественной гимнастики. Однако пришло время отдать эстафету молодым тренерам, которые, надеется Винер, приведут российские команды к новым вершинам. Также она выразила благодарность спортсменкам за их труд и упорство, коллегам за поддержку и сотрудничество, а болельщикам за верность.
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