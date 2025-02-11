11 февраля 2025

Популярная сеть магазинов косметики из Екатеринбурга откроется в Саудовской Аравии

Сеть «Золотое Яблоко» из Екатеринбурга откроет первый магазин в городе Джидда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин сети станет первым в Саудовской Аравии
Магазин сети станет первым в Саудовской Аравии Фото:

Сеть профессиональной косметики и парфюмерии «Золотое Яблоко» из Екатеринбурга планирует открыть первый оффлайн-магазин в Саудовской Аравии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ретейлера. 

«В ближайшие месяцы запустятся интернет-магазин и первый офлайн-магазин в городе Джидда», — сообщили в компании. И отметили, что «Золотое Яблоко» станет первым российским ретейлером в Саудовской Аравии. Офлайн-магазин займет около двух тысяч «квадратов». Уроженки Саудовской Аравии займут около 50% вакансий, всего планируется создать более ста рабочих мест.

В декабре 2024 года сеть в тестовом режиме запустила работу интернет-магазина в Дубае. Сейчас там к открытию готовится офлайн-магазин.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сеть профессиональной косметики и парфюмерии «Золотое Яблоко» из Екатеринбурга планирует открыть первый оффлайн-магазин в Саудовской Аравии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ретейлера.  «В ближайшие месяцы запустятся интернет-магазин и первый офлайн-магазин в городе Джидда», — сообщили в компании. И отметили, что «Золотое Яблоко» станет первым российским ретейлером в Саудовской Аравии. Офлайн-магазин займет около двух тысяч «квадратов». Уроженки Саудовской Аравии займут около 50% вакансий, всего планируется создать более ста рабочих мест. В декабре 2024 года сеть в тестовом режиме запустила работу интернет-магазина в Дубае. Сейчас там к открытию готовится офлайн-магазин.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...