Популярная сеть магазинов косметики из Екатеринбурга откроется в Саудовской Аравии

Сеть профессиональной косметики и парфюмерии «Золотое Яблоко» из Екатеринбурга планирует открыть первый оффлайн-магазин в Саудовской Аравии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ретейлера.
«В ближайшие месяцы запустятся интернет-магазин и первый офлайн-магазин в городе Джидда», — сообщили в компании. И отметили, что «Золотое Яблоко» станет первым российским ретейлером в Саудовской Аравии. Офлайн-магазин займет около двух тысяч «квадратов». Уроженки Саудовской Аравии займут около 50% вакансий, всего планируется создать более ста рабочих мест.
В декабре 2024 года сеть в тестовом режиме запустила работу интернет-магазина в Дубае. Сейчас там к открытию готовится офлайн-магазин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!