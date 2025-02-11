11 февраля 2025

В центре Тюмени закрывается популярный бар

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастробар находился на одной из самых проходимых улиц — первомайской
Гастробар находился на одной из самых проходимых улиц — первомайской Фото:

В Тюмени закрывается популярный гастробар Winchester. Информация об этом появилась в официальном аккаунте заведения в социальной сети Instagram (запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«Наша история завершается. С 16 февраля гастробар Winchester будет закрыт на реконструкцию. Будет что-то новое и очень красивое», — сообщается в посте.

Ранее URA.RU писало, что тюменский ресторан Avenю закрыл одну из своих точек. Владельцы обещали, что в будущем заведение появится по другому адресу.

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В Тюмени закрывается популярный гастробар Winchester. Информация об этом появилась в официальном аккаунте заведения в социальной сети Instagram (запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «Наша история завершается. С 16 февраля гастробар Winchester будет закрыт на реконструкцию. Будет что-то новое и очень красивое», — сообщается в посте. Ранее URA.RU писало, что тюменский ресторан Avenю закрыл одну из своих точек. Владельцы обещали, что в будущем заведение появится по другому адресу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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