В центре Тюмени закрывается популярный бар

Гастробар находился на одной из самых проходимых улиц — первомайской
В Тюмени закрывается популярный гастробар Winchester. Информация об этом появилась в официальном аккаунте заведения в социальной сети Instagram (запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
«Наша история завершается. С 16 февраля гастробар Winchester будет закрыт на реконструкцию. Будет что-то новое и очень красивое», — сообщается в посте.
Ранее URA.RU писало, что тюменский ресторан Avenю закрыл одну из своих точек. Владельцы обещали, что в будущем заведение появится по другому адресу.
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