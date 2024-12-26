В Тюмени закрывается популярный ресторан

Avenю — один из самых популярных караоке-баров в Тюмени
В Тюмени прекращает свою работу ресторан-бутик Avenю, расположенный на улице Осипенко. Об этом сообщается в группе заведения в социальной сети «ВКонтакте».
«Мы долго думали и пришли к решению закрыться на Осипенко. Но совсем скоро мы открываем новую локацию! Адрес и дата будут объявлены в ближайшее время», — сообщается в посте.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени закрылся рестобар «Реалисты». Также в городе выставили на продажу один из старейших бутиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!