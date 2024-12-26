В Тюмени закрывается популярный ресторан

Тюменский ресторан Avenю сообщил о закрытии одной из своих точек
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Avenю — один из самых популярных караоке-баров в Тюмени
Avenю — один из самых популярных караоке-баров в Тюмени Фото:

В Тюмени прекращает свою работу ресторан-бутик Avenю, расположенный на улице Осипенко. Об этом сообщается в группе заведения в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы долго думали и пришли к решению закрыться на Осипенко. Но совсем скоро мы открываем новую локацию! Адрес и дата будут объявлены в ближайшее время», — сообщается в посте.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени закрылся рестобар «Реалисты». Также в городе выставили на продажу один из старейших бутиков.

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В Тюмени прекращает свою работу ресторан-бутик Avenю, расположенный на улице Осипенко. Об этом сообщается в группе заведения в социальной сети «ВКонтакте». «Мы долго думали и пришли к решению закрыться на Осипенко. Но совсем скоро мы открываем новую локацию! Адрес и дата будут объявлены в ближайшее время», — сообщается в посте. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени закрылся рестобар «Реалисты». Также в городе выставили на продажу один из старейших бутиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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