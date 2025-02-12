Полпред Жога призвал готовиться к массовому возвращению участников СВО

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Визит Артема Жоги на тренировку по спортивным танцам на колясках. Екатеринбург , жога артем
Артем Жога отметил важность долгосрочных программ поддержки для участников СВО Фото:

Полпред Уральского федерального округа Артем Жога призвал к разработке долгосрочных программ поддержки для участников спецоперации на Украине, которые массово начнут возвращаться с фронта. В ходе Совета председателей законодательных органов региона он подчеркнул, что сейчас реализуется свыше 80 региональных мер поддержки.

«Текущее количество ветеранов — это не более чем тренировка перед близкой перспективой, когда десятки тысяч участников СВО вернутся домой. Всем им необходимо будет оказать всю необходимую помощь в адаптации к мирной жизни. При этом поддержка не должна ограничиваться краткосрочными мерами. Необходимы долгосрочные программы, которые будут сопровождать ветеранов на протяжении всей их жизни, включая медицинские и культурно-образовательные проекты», — передает пресс-служба полпредства слова Жоги.

Полпред подчеркнул важность разработки мер, таких как помощь в трудоустройстве, переобучении и профессиональной ориентации. Жога настоятельно рекомендовал начать проработку этих программ как можно скорее, чтобы обеспечить качественную и эффективную поддержку участникам СВО при их возвращении с передовой.

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Полпред Уральского федерального округа Артем Жога призвал к разработке долгосрочных программ поддержки для участников спецоперации на Украине, которые массово начнут возвращаться с фронта. В ходе Совета председателей законодательных органов региона он подчеркнул, что сейчас реализуется свыше 80 региональных мер поддержки. «Текущее количество ветеранов — это не более чем тренировка перед близкой перспективой, когда десятки тысяч участников СВО вернутся домой. Всем им необходимо будет оказать всю необходимую помощь в адаптации к мирной жизни. При этом поддержка не должна ограничиваться краткосрочными мерами. Необходимы долгосрочные программы, которые будут сопровождать ветеранов на протяжении всей их жизни, включая медицинские и культурно-образовательные проекты», — передает пресс-служба полпредства слова Жоги. Полпред подчеркнул важность разработки мер, таких как помощь в трудоустройстве, переобучении и профессиональной ориентации. Жога настоятельно рекомендовал начать проработку этих программ как можно скорее, чтобы обеспечить качественную и эффективную поддержку участникам СВО при их возвращении с передовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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