Полпред Жога призвал готовиться к массовому возвращению участников СВО

Артем Жога отметил важность долгосрочных программ поддержки для участников СВО Фото: Размик Закарян © URA.RU

Полпред Уральского федерального округа Артем Жога призвал к разработке долгосрочных программ поддержки для участников спецоперации на Украине, которые массово начнут возвращаться с фронта. В ходе Совета председателей законодательных органов региона он подчеркнул, что сейчас реализуется свыше 80 региональных мер поддержки.

«Текущее количество ветеранов — это не более чем тренировка перед близкой перспективой, когда десятки тысяч участников СВО вернутся домой. Всем им необходимо будет оказать всю необходимую помощь в адаптации к мирной жизни. При этом поддержка не должна ограничиваться краткосрочными мерами. Необходимы долгосрочные программы, которые будут сопровождать ветеранов на протяжении всей их жизни, включая медицинские и культурно-образовательные проекты», — передает пресс-служба полпредства слова Жоги.

Полпред подчеркнул важность разработки мер, таких как помощь в трудоустройстве, переобучении и профессиональной ориентации. Жога настоятельно рекомендовал начать проработку этих программ как можно скорее, чтобы обеспечить качественную и эффективную поддержку участникам СВО при их возвращении с передовой.