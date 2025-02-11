Природа Погода На Челябинскую область обрушатся морозы и метели 12 февраля 2025 в 14:13 Размер текста - 17 + После аномального потепления в регион придут морозы и метели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После аномального потепления в Челябинскую область 13 февраля неожиданно придут морозы и метели. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра объяснили, как образовался этот феномен. «Обширная градиентная ложбина многоцентровой барической депрессии 13 февраля обусловит выпадение осадков, усиление ветра и возникновение метелей. Температура воздуха в регионе опустится до 16 градусов мороза, ветер порывами до 18 метров в секунду, снег», — сообщают метеорологи. Жителей региона синоптики предупреждают о начале метелей и гололедицы, ветер ожидается около 10-14 метров в секунду, однако порывы будут сильнее. Ночью около 8-13 мороза, днем 2-7 ниже нуля. В Челябинск существенные осадки пока не дойдут, однако ветер также будет сильный, до 10-13 метров в секунду. Ночью 9-11 градусов мороза, днем около 2-4 ниже нуля. Ранее в Челябинске закрывали горки из-за аномального потепления. За зиму ледовые горки закрывали из-за тепла уже несколько раз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! После аномального потепления в Челябинскую область 13 февраля неожиданно придут морозы и метели. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра объяснили, как образовался этот феномен. «Обширная градиентная ложбина многоцентровой барической депрессии 13 февраля обусловит выпадение осадков, усиление ветра и возникновение метелей. Температура воздуха в регионе опустится до 16 градусов мороза, ветер порывами до 18 метров в секунду, снег», — сообщают метеорологи. Жителей региона синоптики предупреждают о начале метелей и гололедицы, ветер ожидается около 10-14 метров в секунду, однако порывы будут сильнее. Ночью около 8-13 мороза, днем 2-7 ниже нуля. В Челябинск существенные осадки пока не дойдут, однако ветер также будет сильный, до 10-13 метров в секунду. Ночью 9-11 градусов мороза, днем около 2-4 ниже нуля. Ранее в Челябинске закрывали горки из-за аномального потепления. За зиму ледовые горки закрывали из-за тепла уже несколько раз. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям