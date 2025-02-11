На Челябинскую область обрушатся морозы и метели

После аномального потепления в Челябинскую область 13 февраля неожиданно придут морозы и метели. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра объяснили, как образовался этот феномен.
«Обширная градиентная ложбина многоцентровой барической депрессии 13 февраля обусловит выпадение осадков, усиление ветра и возникновение метелей. Температура воздуха в регионе опустится до 16 градусов мороза, ветер порывами до 18 метров в секунду, снег», — сообщают метеорологи.
Жителей региона синоптики предупреждают о начале метелей и гололедицы, ветер ожидается около 10-14 метров в секунду, однако порывы будут сильнее. Ночью около 8-13 мороза, днем 2-7 ниже нуля. В Челябинск существенные осадки пока не дойдут, однако ветер также будет сильный, до 10-13 метров в секунду. Ночью 9-11 градусов мороза, днем около 2-4 ниже нуля.
Ранее в Челябинске закрывали горки из-за аномального потепления. За зиму ледовые горки закрывали из-за тепла уже несколько раз.
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