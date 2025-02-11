11 февраля 2025

На Челябинскую область обрушатся морозы и метели

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Снегопад. Челябинск, снег, иномарка, сугробы, зима, буран, метель, погода, пурга, автотранспорт, снегопад, парковка, мороз
После аномального потепления в регион придут морозы и метели Фото:

После аномального потепления в Челябинскую область 13 февраля неожиданно придут морозы и метели. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра объяснили, как образовался этот феномен.

«Обширная градиентная ложбина многоцентровой барической депрессии 13 февраля обусловит выпадение осадков, усиление ветра и возникновение метелей. Температура воздуха в регионе опустится до 16 градусов мороза, ветер порывами до 18 метров в секунду, снег», — сообщают метеорологи.

Жителей региона синоптики предупреждают о начале метелей и гололедицы, ветер ожидается около 10-14 метров в секунду, однако порывы будут сильнее. Ночью около 8-13 мороза, днем 2-7 ниже нуля. В Челябинск существенные осадки пока не дойдут, однако ветер также будет сильный, до 10-13 метров в секунду. Ночью 9-11 градусов мороза, днем около 2-4 ниже нуля.

Ранее в Челябинске закрывали горки из-за аномального потепления. За зиму ледовые горки закрывали из-за тепла уже несколько раз.

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После аномального потепления в Челябинскую область 13 февраля неожиданно придут морозы и метели. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра объяснили, как образовался этот феномен. «Обширная градиентная ложбина многоцентровой барической депрессии 13 февраля обусловит выпадение осадков, усиление ветра и возникновение метелей. Температура воздуха в регионе опустится до 16 градусов мороза, ветер порывами до 18 метров в секунду, снег», — сообщают метеорологи. Жителей региона синоптики предупреждают о начале метелей и гололедицы, ветер ожидается около 10-14 метров в секунду, однако порывы будут сильнее. Ночью около 8-13 мороза, днем 2-7 ниже нуля. В Челябинск существенные осадки пока не дойдут, однако ветер также будет сильный, до 10-13 метров в секунду. Ночью 9-11 градусов мороза, днем около 2-4 ниже нуля. Ранее в Челябинске закрывали горки из-за аномального потепления. За зиму ледовые горки закрывали из-за тепла уже несколько раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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