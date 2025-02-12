Наводнение или паводок: курганцам объяснили, в чем разница и что делать

Курган рискует снова оказаться в эпицентре наводнения. На 2025 год прогнозируется уровень воды в реке Тобол выше нормы. На сколько именно поднимется уровень гидрологи пока не могут точно сказать. URA.RU решило выяснить, в каких случаях можно говорить о паводке, а в каких — о наводнении. Областное МЧС в свою очередь напомнило основные правила поведения при чрезвычайной ситуации.
«По повторяемости и площади распространения наводнения занимают первое место в ряду стихийных бедствий. По количеству человеческих жертв и материальному ущербу — второе место после землетрясений», — отмечается на сайте МЧС России по Курганской области.
В чем разница?
Паводок — это быстрый и кратковременный подъем уровня воды в реке, вызванный интенсивными дождями или резким таянием снега. Паводки могут повторяться несколько раз в год и, как правило, не приводят к масштабным затоплениям.
Половодье — это ежегодно повторяющийся, сезонный подъем уровня воды, характерный для определенной климатической зоны. Половодье обычно вызвано таянием снега или совместным таянием снега и ледников.
Наводнение — это значительное затопление местности, вызванное подъемом уровня воды в реке, озере или водохранилище. Наводнения могут быть вызваны обильными осадками, интенсивным таянием снега, прорывом плотин или дамб.
Ключевая разница заключается в масштабе и последствиях. Паводок и половодье — это естественные явления, в то время как наводнение — это чрезвычайная ситуация, которая может привести к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу.
Предупредительные мероприятия
При угрозе наводнения проводятся предупредительные мероприятия. В первую очередь, это информирование населения о возникновении угрозы, усиление наблюдения за уровнем воды, приведение в готовность сил и средств, предназначенных для борьбы со стихией и эвакуации населения. Также проверяется состояние дамб, плотин, мостов и устраняются выявленные недостатки. Возводятся дополнительные насыпи, роются водоотводные канавы, готовятся гидротехнические сооружения.
Действия при нарастании угрозы наводнения
При нарастании угрозы наводнения работа предприятий, организаций и учреждений прекращается, людей отправляют по домам или эвакуируют в безопасные районы. В этом случае необходимо:
Отключить воду, газ и электричество.
Потушить горящие печи отопления.
Перенести на верхние этажи зданий (чердаки) ценные предметы и вещи, убрать в безопасное место сельскохозяйственный инвентарь, закопать, укрыть удобрения и отходы.
При необходимости обить окна и двери первых этажей домов досками или фанерой.
Взять с собой личные документы, помещенные в непромокаемый пакет, деньги и ценности, медицинскую аптечку, комплект верхней одежды и обуви по сезону, постельное белье и туалетные принадлежности, трехдневный запас продуктов питания. Вещи и продукты лучше уложить в чемоданы (рюкзаки, сумки).
Прибыть к установленному сроку на сборный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.
В Курганской области весной 2024 года произошло крупное наводнение, ставшее самым разрушительным за последние 30 лет, в результате которого уровень воды в реке Тобол достиг 11 метров, что привело к эвакуации 6000 человек. В ответ на это, власти региона усиливают меры по подготовке к возможным будущим паводкам, включая использование квадрокоптеров и спутников Роскосмоса для мониторинга ситуации.
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