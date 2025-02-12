Наводнение или паводок: курганцам объяснили, в чем разница и что делать

Уровень реки Тобол в Кургане в 2025 году будет выше нормы
© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Смолино в Кургане пострадал от наводнения
Поселок Смолино в Кургане пострадал от наводнения Фото:

Курган рискует снова оказаться в эпицентре наводнения. На 2025 год прогнозируется уровень воды в реке Тобол выше нормы. На сколько именно поднимется уровень гидрологи пока не могут точно сказать. URA.RU решило выяснить, в каких случаях можно говорить о паводке, а в каких — о наводнении. Областное МЧС в свою очередь  напомнило основные правила поведения при чрезвычайной ситуации.

«По повторяемости и площади распространения наводнения занимают первое место в ряду стихийных бедствий. По количеству человеческих жертв и материальному ущербу — второе место после землетрясений», — отмечается на сайте МЧС России по Курганской области

В чем разница?

Паводок — это быстрый и кратковременный подъем уровня воды в реке, вызванный интенсивными дождями или резким таянием снега. Паводки могут повторяться несколько раз в год и, как правило, не приводят к масштабным затоплениям.

Половодье — это ежегодно повторяющийся, сезонный подъем уровня воды, характерный для определенной климатической зоны. Половодье обычно вызвано таянием снега или совместным таянием снега и ледников.

Наводнение — это значительное затопление местности, вызванное подъемом уровня воды в реке, озере или водохранилище. Наводнения могут быть вызваны обильными осадками, интенсивным таянием снега, прорывом плотин или дамб.

Ключевая разница заключается в масштабе и последствиях. Паводок и половодье — это естественные явления, в то время как наводнение — это чрезвычайная ситуация, которая может привести к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу.

Предупредительные мероприятия

При угрозе наводнения проводятся предупредительные мероприятия. В первую очередь, это информирование населения о возникновении угрозы, усиление наблюдения за уровнем воды, приведение в готовность сил и средств, предназначенных для борьбы со стихией и эвакуации населения. Также проверяется состояние дамб, плотин, мостов и устраняются выявленные недостатки. Возводятся дополнительные насыпи, роются водоотводные канавы, готовятся гидротехнические сооружения.

Действия при нарастании угрозы наводнения

При нарастании угрозы наводнения работа предприятий, организаций и учреждений прекращается, людей отправляют по домам или эвакуируют в безопасные районыВ этом случае необходимо:

Отключить воду, газ и электричество.

Потушить горящие печи отопления.

Перенести на верхние этажи зданий (чердаки) ценные предметы и вещи, убрать в безопасное место сельскохозяйственный инвентарь, закопать, укрыть удобрения и отходы.

При необходимости обить окна и двери первых этажей домов досками или фанерой.

Взять с собой личные документы, помещенные в непромокаемый пакет, деньги и ценности, медицинскую аптечку, комплект верхней одежды и обуви по сезону, постельное белье и туалетные принадлежности, трехдневный запас продуктов питания. Вещи и продукты лучше уложить в чемоданы (рюкзаки, сумки).

Прибыть к установленному сроку на сборный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

В Курганской области весной 2024 года произошло крупное наводнение, ставшее самым разрушительным за последние 30 лет, в результате которого уровень воды в реке Тобол достиг 11 метров, что привело к эвакуации 6000 человек. В ответ на это, власти региона усиливают меры по подготовке к возможным будущим паводкам, включая использование квадрокоптеров и спутников Роскосмоса для мониторинга ситуации.

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Курган рискует снова оказаться в эпицентре наводнения. На 2025 год прогнозируется уровень воды в реке Тобол выше нормы. На сколько именно поднимется уровень гидрологи пока не могут точно сказать. URA.RU решило выяснить, в каких случаях можно говорить о паводке, а в каких — о наводнении. Областное МЧС в свою очередь  напомнило основные правила поведения при чрезвычайной ситуации. «По повторяемости и площади распространения наводнения занимают первое место в ряду стихийных бедствий. По количеству человеческих жертв и материальному ущербу — второе место после землетрясений», — отмечается на сайте МЧС России по Курганской области.  В чем разница? Паводок — это быстрый и кратковременный подъем уровня воды в реке, вызванный интенсивными дождями или резким таянием снега. Паводки могут повторяться несколько раз в год и, как правило, не приводят к масштабным затоплениям. Половодье — это ежегодно повторяющийся, сезонный подъем уровня воды, характерный для определенной климатической зоны. Половодье обычно вызвано таянием снега или совместным таянием снега и ледников. Наводнение — это значительное затопление местности, вызванное подъемом уровня воды в реке, озере или водохранилище. Наводнения могут быть вызваны обильными осадками, интенсивным таянием снега, прорывом плотин или дамб. Ключевая разница заключается в масштабе и последствиях. Паводок и половодье — это естественные явления, в то время как наводнение — это чрезвычайная ситуация, которая может привести к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу. Предупредительные мероприятия При угрозе наводнения проводятся предупредительные мероприятия. В первую очередь, это информирование населения о возникновении угрозы, усиление наблюдения за уровнем воды, приведение в готовность сил и средств, предназначенных для борьбы со стихией и эвакуации населения. Также проверяется состояние дамб, плотин, мостов и устраняются выявленные недостатки. Возводятся дополнительные насыпи, роются водоотводные канавы, готовятся гидротехнические сооружения. Действия при нарастании угрозы наводнения При нарастании угрозы наводнения работа предприятий, организаций и учреждений прекращается, людей отправляют по домам или эвакуируют в безопасные районы.  В этом случае необходимо: Отключить воду, газ и электричество. Потушить горящие печи отопления. Перенести на верхние этажи зданий (чердаки) ценные предметы и вещи, убрать в безопасное место сельскохозяйственный инвентарь, закопать, укрыть удобрения и отходы. При необходимости обить окна и двери первых этажей домов досками или фанерой. Взять с собой личные документы, помещенные в непромокаемый пакет, деньги и ценности, медицинскую аптечку, комплект верхней одежды и обуви по сезону, постельное белье и туалетные принадлежности, трехдневный запас продуктов питания. Вещи и продукты лучше уложить в чемоданы (рюкзаки, сумки). Прибыть к установленному сроку на сборный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район. В Курганской области весной 2024 года произошло крупное наводнение, ставшее самым разрушительным за последние 30 лет, в результате которого уровень воды в реке Тобол достиг 11 метров, что привело к эвакуации 6000 человек. В ответ на это, власти региона усиливают меры по подготовке к возможным будущим паводкам, включая использование квадрокоптеров и спутников Роскосмоса для мониторинга ситуации.
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