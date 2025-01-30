Курганские власти просят помощи у Роскосмоса для прогноза паводка

В Курганской области продолжают готовиться к возможному паводку. К помощи региону хотят подключить спасательные службы и спутники Роскосмоса. О ходе подготовки сообщается на официальном сайте курганского правительства.
«В этом году планируется увеличить число квадрокоптеров для съемки сверху. Также Вадим Шумков дал поручение направить дополнительно в правительство Российской Федерации письмо с просьбой создать расчетную модель для спутников Роскосмоса с использованием 3D-моделирования по вместимости пойм и русел паводкоопасных рек, чтобы получать конечные данные незамедлительно по объему воды, который поступает на территорию региона» — указано на сайте.
Кроме того, в Курганской области начнет работу ситуационный центр для мониторинга паводков в тестовом режиме по поручению губернатора Вадима Шумкова. Центр, аналогичный тому, что был создан на время чрезвычайных ситуаций в 2024 году, стартует в марте и сможет переходить на круглосуточный режим при ухудшении обстановки.
В Курганской области весной 2024 года был введен режим ЧС. Началось наводнение, которое стало самым разрушительным за 30 лет. Уровень воды в Тоболе достиг 11 и более метров. В селе Звериноголовское вода в реке превышала отметку в 10 метров. 6000 жителей Курганской области были эвакуированы. Подробнее о том, как катастрофу переживал регион, можно прочитать в сюжете URA.RU.
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