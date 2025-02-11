11 февраля 2025

Ямальцы отметили День зимней рыбалки хорошим уловом. Фото

Рыбак Рымарев из ЯНАО наловил щук в День зимней рыбалки
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаки отправились на рыбалку несмотря на ветер
Рыбаки отправились на рыбалку несмотря на ветер Фото:

Ямальские рыбаки отметили любительский праздник, наловив разнообразной рыбы, несмотря на резкий порывистый и холодный ветер. URA.RU собрало подборку удачного улова и мнения рыбаков о зимнем сезоне 2025 года.

"Выезжали в 4 утра, все мысли были о погоде — МЧС предупредило о порывах ветра до 33 метров в секунду. Путь наш был не близкий, но оно того стоило! Наша любимая река Етыпур, спасибо тебе огромное за клев и разнообразие рыбы. Давно не испытывали такой приятной усталости", — сообщила рыбачка Анастасия Иванова в группе "Рыбалка Ноябрьск" в VK.

Еще один рыбак также не обрадовался ветреной погоде. Однако дата для рыбалки оказалась успешной.

"Риск — благородное дело. Календарь не подвел, несмотря на ветреную погоду. Сработок много холостых и обрыва лески", — отметил Игорь Рымарев.

Другой ямалец отправился на реку Камга-Яха в Пуровском районе. Отметил,ч то улов был «так себе».

"Клевало так себе на жареху и живцов, подловил. Дорога до карьера почищена, узковато, но разьезды есть. От карьера или снежиком или собачкой", — рассказал Алексей Маньков в той е группе.

Ранее рыбаки в ЯНАО сталкивались с проблемами из-за талой воды под снегом и плохих дорог, но это не уменьшило их страсть к рыбной ловле. Например, на реке Етыпур и около Романовского нефтяного месторождения рыбаки сообщали о переметах и сложностях с проездом.

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Ямальские рыбаки отметили любительский праздник, наловив разнообразной рыбы, несмотря на резкий порывистый и холодный ветер. URA.RU собрало подборку удачного улова и мнения рыбаков о зимнем сезоне 2025 года. Еще один рыбак также не обрадовался ветреной погоде. Однако дата для рыбалки оказалась успешной. Другой ямалец отправился на реку Камга-Яха в Пуровском районе. Отметил,ч то улов был «так себе». Ранее рыбаки в ЯНАО сталкивались с проблемами из-за талой воды под снегом и плохих дорог, но это не уменьшило их страсть к рыбной ловле. Например, на реке Етыпур и около Романовского нефтяного месторождения рыбаки сообщали о переметах и сложностях с проездом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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