Ямальские рыбаки отметили любительский праздник, наловив разнообразной рыбы, несмотря на резкий порывистый и холодный ветер. URA.RU собрало подборку удачного улова и мнения рыбаков о зимнем сезоне 2025 года.
"Выезжали в 4 утра, все мысли были о погоде — МЧС предупредило о порывах ветра до 33 метров в секунду. Путь наш был не близкий, но оно того стоило! Наша любимая река Етыпур, спасибо тебе огромное за клев и разнообразие рыбы. Давно не испытывали такой приятной усталости", — сообщила рыбачка Анастасия Иванова в группе "Рыбалка Ноябрьск" в VK.
Еще один рыбак также не обрадовался ветреной погоде. Однако дата для рыбалки оказалась успешной.
"Риск — благородное дело. Календарь не подвел, несмотря на ветреную погоду. Сработок много холостых и обрыва лески", — отметил Игорь Рымарев.
Другой ямалец отправился на реку Камга-Яха в Пуровском районе. Отметил,ч то улов был «так себе».
"Клевало так себе на жареху и живцов, подловил. Дорога до карьера почищена, узковато, но разьезды есть. От карьера или снежиком или собачкой", — рассказал Алексей Маньков в той е группе.
Ранее рыбаки в ЯНАО сталкивались с проблемами из-за талой воды под снегом и плохих дорог, но это не уменьшило их страсть к рыбной ловле. Например, на реке Етыпур и около Романовского нефтяного месторождения рыбаки сообщали о переметах и сложностях с проездом.
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