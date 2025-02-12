Губернатор Кухарук объявил о проведении в ХМАО главного форума российских чиновников

ХМАО станет площадкой муниципального форума «Малая Родина — сила России». Региональные дни пройдут 21-22 марта и будет посвящены теме «Наследие». Губернатор Югры Руслан Кухарук во время пресс-конференции ВАРМСУ, посвященной итогам приема заявок на соискание второй Всероссийской муниципальной премии «Служение», пригласил участников форума в Ханты-Мансийск.
«Для нас очень почетно и ответственно быть принимающей стороной, создать условия, чтобы профессионалы со всей страны — те, кто сегодня уделяет внимание сохранению наследия, сохранению нашей истории, культуры — могли поделиться опытом. Здесь в очередной раз приглашаем всех коллег — все, кто работает в муниципальных, региональных органах власти поддержать то направление, которое сегодня является важным для нашей страны. Создадим для этого все условия. Приезжайте к нам в гости — вместе поработать на площадке, которую организует ВАРМСУ», — пригласил он участников форума во время трансляции конференции в пресс-центре ТАСС.
Югра стала регионом-лидером по числу соискателей муниципальной премии «Служение», которую вручают на форуме «Малая Родина». В ХМАО уже запустили сайт-визитку с материалами, посвященными грядущему мероприятию.
Жители Югры подали 1540 заявок на премию. Регион опередил Москву (1378) и Красноярский край (1373).
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