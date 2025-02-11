11 февраля 2025

В ЯНАО заканчивается строительство крупнейшей в городе школы

© Служба новостей «URA.RU»
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В школе смогут заниматься 800 учеников, архивное фото
В школе смогут заниматься 800 учеников, архивное фото Фото:

В Губкинском (ЯНАО) заканчивается строительство крупнейшей школы в городе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямала.

«Учиться здесь будут ученики начальных и средних классов первой и седьмой школ города, а также жители близлежащих микрорайонов, пожелавшие продолжить обучение рядом с домом. В каждую из двух смен в школе смогут заниматься до 800 учеников», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Губернатор округа Дмитрий Артюхов, в ходе своего ежегодного визита в 2022 году, поручил обеспечить современным и комфортабельным помещением Станцию технического творчества города, которая теперь будет размещена в новом здании школы. Это решение позволит учащимся из всех школьных учреждений города заниматься робототехникой и работой с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в более подходящих условиях.

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В Губкинском (ЯНАО) заканчивается строительство крупнейшей школы в городе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямала. «Учиться здесь будут ученики начальных и средних классов первой и седьмой школ города, а также жители близлежащих микрорайонов, пожелавшие продолжить обучение рядом с домом. В каждую из двух смен в школе смогут заниматься до 800 учеников», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Губернатор округа Дмитрий Артюхов, в ходе своего ежегодного визита в 2022 году, поручил обеспечить современным и комфортабельным помещением Станцию технического творчества города, которая теперь будет размещена в новом здании школы. Это решение позволит учащимся из всех школьных учреждений города заниматься робототехникой и работой с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в более подходящих условиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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