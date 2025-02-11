В ЯНАО заканчивается строительство крупнейшей в городе школы

В Губкинском (ЯНАО) заканчивается строительство крупнейшей школы в городе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямала.
«Учиться здесь будут ученики начальных и средних классов первой и седьмой школ города, а также жители близлежащих микрорайонов, пожелавшие продолжить обучение рядом с домом. В каждую из двух смен в школе смогут заниматься до 800 учеников», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
Губернатор округа Дмитрий Артюхов, в ходе своего ежегодного визита в 2022 году, поручил обеспечить современным и комфортабельным помещением Станцию технического творчества города, которая теперь будет размещена в новом здании школы. Это решение позволит учащимся из всех школьных учреждений города заниматься робототехникой и работой с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в более подходящих условиях.
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