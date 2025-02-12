Румынский президент заранее ушел с поста из-за угрозы импичмента

Президент Румынии Клаус Йоханнис сложил свои полномочия 12 февраля, сообщают иностранные издания. Это произошло на фоне возможного импичмента. Йоханнис, занимающий пост с декабря 2014 года, остался в должности после истечения своего мандата из-за аннулирования результатов первого тура президентских выборов.
«[Клаус Йоханнис] объявил о своей отставке ... после того, как крайне правые популистские оппозиционные группы, занимающие около трети мест в парламенте, потребовали его отставки через предложение в законодательном органе», — пишет The Telegraph. Председатель сената взял на себя обязанности временного председателя. Он будет исполнять эти функции до тех пор, пока весной не пройдут новые президентские выборы.
Проблемы начались еще после того, как Конституционный суд Румынии отменил результаты выборов, прошедших 24 ноября, на которых лидировал Кэлин Джорджеску. Это побудило Йоханниса продолжить исполнение обязанностей, несмотря на окончание его официального мандата 21 декабря.
Дополнительные сложности для Йоханниса возникли из-за политической обстановки и угрозы импичмента. На фоне этих событий президент решил уйти в отставку, чтобы, возможно, избежать дальнейшего ухудшения политической стабильности в стране.
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