Власти ХМАО выставили на торги лес уникальным мхом

Власти ХМАО сдают в аренду лес для заготовки мха за шесть тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО продают лес для заготовки уникального мха
В ХМАО продают лес для заготовки уникального мха Фото:

В ХМАО выставили на торги лесной участок для заготовки сфагнового мха, который используют в медицине, косметологии и сельском хозяйстве.  Лес сдается в аренду на 49 лет, сообщил URA.RU организатор торгов. Победитель аукциона должен будет платить за право собирать мох шесть тысяч рублей в год. 

«На торги выставили право на заключение договора аренды лесного участка для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, в частности сфагновых мхов. Стартовая цена аренды участка — 6 584,62 рубля, срок аренды составляет 49 лет», — рассказал представитель торговой площадки.

Участок находится в Самаровском лесничестве Ханты-Мансийского района. Его площадь почти 30 га. На нем, согласно договору аренды, можно заготавливать до 21,2 тонны мха в год. 

Сфагновый мох обладает антибактериальными свойствами. Он способен впитывать влагу в 20 раз больше своего веса и улучшать почв, поэтому его используют в разных отраслях. Делают антисептические повязки, удобрения для растений, фильтры для воды и воздуха, утеплители для деревянных домов, косметические маски.

Ранее URA.RU писало, что Росимущество сдает в аренду скважины на нефтегазовых месторождениях ХМАО. Начальная цена на аукционе начинается от 2,5 млн рублей.

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В ХМАО выставили на торги лесной участок для заготовки сфагнового мха, который используют в медицине, косметологии и сельском хозяйстве.  Лес сдается в аренду на 49 лет, сообщил URA.RU организатор торгов. Победитель аукциона должен будет платить за право собирать мох шесть тысяч рублей в год.  «На торги выставили право на заключение договора аренды лесного участка для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, в частности сфагновых мхов. Стартовая цена аренды участка — 6 584,62 рубля, срок аренды составляет 49 лет», — рассказал представитель торговой площадки. Участок находится в Самаровском лесничестве Ханты-Мансийского района. Его площадь почти 30 га. На нем, согласно договору аренды, можно заготавливать до 21,2 тонны мха в год.  Сфагновый мох обладает антибактериальными свойствами. Он способен впитывать влагу в 20 раз больше своего веса и улучшать почв, поэтому его используют в разных отраслях. Делают антисептические повязки, удобрения для растений, фильтры для воды и воздуха, утеплители для деревянных домов, косметические маски. Ранее URA.RU писало, что Росимущество сдает в аренду скважины на нефтегазовых месторождениях ХМАО. Начальная цена на аукционе начинается от 2,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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