Власти ХМАО выставили на торги лес уникальным мхом

В ХМАО выставили на торги лесной участок для заготовки сфагнового мха, который используют в медицине, косметологии и сельском хозяйстве. Лес сдается в аренду на 49 лет, сообщил URA.RU организатор торгов. Победитель аукциона должен будет платить за право собирать мох шесть тысяч рублей в год.
«На торги выставили право на заключение договора аренды лесного участка для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, в частности сфагновых мхов. Стартовая цена аренды участка — 6 584,62 рубля, срок аренды составляет 49 лет», — рассказал представитель торговой площадки.
Участок находится в Самаровском лесничестве Ханты-Мансийского района. Его площадь почти 30 га. На нем, согласно договору аренды, можно заготавливать до 21,2 тонны мха в год.
Сфагновый мох обладает антибактериальными свойствами. Он способен впитывать влагу в 20 раз больше своего веса и улучшать почв, поэтому его используют в разных отраслях. Делают антисептические повязки, удобрения для растений, фильтры для воды и воздуха, утеплители для деревянных домов, косметические маски.
Ранее URA.RU писало, что Росимущество сдает в аренду скважины на нефтегазовых месторождениях ХМАО. Начальная цена на аукционе начинается от 2,5 млн рублей.
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