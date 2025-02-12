Алина Кабаева может заменить Винер на посту главного тренера

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева способна успешно занять пост главного тренера сборной по художественной гимнастике после ухода Ирины Винер. Такое мнение выразила заслуженный тренер РФ Инна Быстрова.
«Конечно, Алина Маратовна справилась бы с ролью главного тренера. Она очень активна и дает возможности другим людям. Как руководитель на очень высоком уровне. И использует людей, которые действительно могут принести пользу стране в этом виде спорта», — заявила Быстрова в интервью Daily Storm. Она подчеркнула, что Кабаева уже доказала свою компетентность, управляя академией «Небесная грация», которая занимается подготовкой молодых гимнастов.
Кроме того, Быстрова прокомментировала слухи о возможном конфликте между Винер и Кабаевой, указывая на сложность интерпретации личных отношений. Она отметила, что отношения между тренером и подопечными со временем могут меняться, что является нормальным процессом в спортивной среде.
Ранее стало известно, что Ирина Винер приняла решение сложить с себя полномочия главного тренера национальной сборной России по художественной гимнастике. Она объявила о своем намерении сконцентрировать усилия на подготовке тренеров, желая делиться накопленным за годы профессиональной деятельности опытом с новыми поколениями.
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