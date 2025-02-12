Ирина Винер уходит в отставку: кто обязан ей своими успехами и почему она никогда не плачет

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер приняла решение уйти в отставку, чтобы сосредоточиться на обучении тренеров и передаче своего опыта. На протяжении многих лет воспитывала талантливых спортсменок, которые завоевывали для страны золотые медали на международных соревнованиях. Подробнее о жизни и карьере Ирины Винер — в материале URA.RU.
Винер ушла в отставку
Ирина Винер объявила об отставке с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике, чтобы сосредоточиться на обучении будущих тренеров и передаче своего опыта. Она подчеркнула, что художественная гимнастика — это ее жизнь, и выразила гордость за вклад в развитие спорта.
Реакция Минспорта и ОКР на отставку Винер
Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил благодарность Ирине Винер за ее работу и поддержку российских спортсменов. Он отметил, что Винер, как уникальный тренер и основатель школы художественной гимнастики, внесла огромный вклад в развитие этой дисциплины, благодаря которой российская команда достигла множества успехов. Дегтярев подчеркнул, что решение Винер покинуть пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике следует уважать. Центр спортивной подготовки сборных команд России уже удовлетворил ее заявление.
Биография
Ранние годы и становление тренером
Ирина Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде. С раннего возраста она проявляла интерес к спорту, но серьезно заниматься художественной гимнастикой начала только в 11 лет. После получения высшего физкультурного образования в Узбекском институте физической культуры, она начала свою карьеру тренера, работающего с юными спортсменками. С 1972 по 1992 год Винер возглавляла тренерский состав сборной Узбекистана по художественной гимнастике, обеспечив значительные успехи на международных аренах.
Переезд в Москву в 1992 году стал переломным моментом в жизни Винер. Она была приглашена в Центр олимпийской подготовки, где через несколько лет стала главным тренером сборной России.
Достижения и воспитанницы
Ирина Винер стала хрестоматийным образом тренера, олицетворяющего успех и преданность. На протяжении своего тренерского пути она воспитала огромное количество талантливых гимнасток, многие из которых стали олимпийскими чемпионками. К числу ее самых известных учениц относятся:
- Алина Кабаева — шестикратная абсолютная чемпионка России и двукратная олимпийская чемпионка;
- Евгения Канаева — первая в истории двукратная олимпийская чемпионка в многоборье, завоевавшая золотые медали на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов;
- Юлия Барсукова, Ляйсан Утяшева, Ирина Чащина и другие гимнастки.
Под ее руководством сборная России по художественной гимнастике завоевала 16 олимпийских медалей за 20 лет, включая десять золотых. Это не только цифры, но и свидетельства впечатляющей работы тренера, чьи воспитанницы постоянно покоряли международные турниры, устанавливая новые стандарты в спортивной гимнастике.
Подход и философия тренера
Одной из наиболее значимых черт Ирины Винер является ее уникальный подход к тренировочному процессу и воспитанию своих подопечных. Она относилась к гимнасткам как к своим детям, что создавало атмосферу доверия и семейного тепла.
Помимо физических тренировок, Винер уделяла значительное внимание духовному воспитанию. Она стремилась формировать у своих воспитанниц не только спорт, но и понимание искусства, гармонии и красоты, что стало важным элементом в их подготовке.
Личная жизнь
Ирина Винер была дважды замужем. В первом браке она родила сына Антона, ставшего успешным бизнесменом. Вторым ее мужем стал миллиардер Алишер Усманов, с которым она познакомилась в юности. Их связь возобновилась спустя годы, когда Усманов находился в тюрьме и сделал ей предложение, отправив платок, что в узбекской традиции символизировало свадебное предложение. В 2000 году Верховный суд Узбекистана реабилитировал Усманова.
Они поженились в 1992 году, Алишер поддерживал проекты Ирины. Однако в мае 2022 года пара подала на развод после 30 лет совместной жизни. Причины разрыва неизвестны, но процесс прошел мирно.
Яркие заявления
Ирина Винер резко высказывалась против участия российских спортсменов в международных соревнованиях без флага и гимна страны, назвав это верхом унижения. Также она подчеркивала, что сборная России по художественной гимнастике больше никогда не будет принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Винер сравнивала российских спортсменов на таких выступлениях с командой бомжей, отмечая, что отсутствие флага и гимна делает спортсменов безродными и лишает их национальной идентичности.
Винер отмечала, что не плачет и у нее вообще нет слез. Она говорила, что может плакать только в тот момент, когда дети поют гимн России.
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