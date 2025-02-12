Экс-владелица челябинского «Арианта» подала второй иск к своей фирме

Бывшая владелица холдинга «Ариант» Елена Кретова, дочь основателя холдинга Александра Аристова, подала в Челябинске второй иск к своей компании «Консультанты Урала» и агрофирме «Южная». Как следует из материалов дела, первое судебное состояние назначили на март.
«Истец — Елена Кретова. Ответчики — компания „Консультанты Урала“ и „Агрофирма „Южная““, — следует из картотеки арбитражных дел. Второй иск к собственной фирме в суде зарегистрирован через восемь дней после первого.
Вторые ответчики разные. В заявлении от 3 февраля, кроме «Консультантов Урала», значится компания «ЦПИ-Ариант». К нему, а также к «Кубань-Вину» и агрофирме «Южная» Кретова подавала еще один иск в октябре 2024 года, но заявление суд вернул. Основанием для этого стало то, что истцом не выполнен ряд требований. Так, следовало предоставить договор совместной деятельности, датированный декабрем 2007 года, и допсоглашение о его расторжении, подписанное в декабре 2020 года.
К участию в новом процессе суд привлек третьих лиц. Ими выступили супруг Александр Кретов и «Группа компаний „Ариант“». Другие подробности в настоящий момент отсутствуют. Денежных требований в заявлении не предъявлено. Однако в других процессах к «ЦПИ-Ариант», агрофирмам «Южной» и «Ариант» с «Консультантами Урала» сумма претензий совокупно заявлена в размере 735,8 млн рублей. С Кретовой, в свою очередь, государство взыскивает долги по займам и проценты по ним. По требованию «Агрофирмы „Ариант“» суд 5 февраля арестовал активы бизнесвумен.
Судебные разбирательства стали следствием национализации агрохолдинга весной 2024 года. Бизнес оказался в руках государства после того, как обнаружились нарушения в процессе приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). В феврале 2024 года сам комбинат также был национализирован. До 2020 года обе структуры принадлежали семьям Аристовых и Антиповых. Основателем «Арианта» был Аристов-старший, который управлял бизнесом совместно с женой Людмилой. Позже бизнесмен передал активы дочери и зятю.
Ранее при подготовке информации URA.RU отправляло запросы в офис «Консультантов Урала». Однако сообщения, отправленные на указанные в открытых источниках электронные адреса, не были доставлены.
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