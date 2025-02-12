Житель ЯНАО стал миллионером, выиграв в лотерею. Фото

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Выигрыш составил, почти три миллиона рублей
Выигрыш составил, почти три миллиона рублей Фото:

Житель ЯНАО выиграл в лотерею почти три миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

«Эдуард Калашников выиграл 2 948 950 рублей, в тираже 96802», — передает пресс-служба лотереи в своем telegram-канале. Он оказался в числе четырех победителей, остальные трое — из Московской области.

Фото ямальца-счастливчика опубликовали в telegram-канале «Столото»
Фото ямальца-счастливчика опубликовали в telegram-канале «Столото»
Фото:

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Житель ЯНАО выиграл в лотерею почти три миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото». «Эдуард Калашников выиграл 2 948 950 рублей, в тираже 96802», — передает пресс-служба лотереи в своем telegram-канале. Он оказался в числе четырех победителей, остальные трое — из Московской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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