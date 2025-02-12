Выигрыш составил, почти три миллиона рублей
Житель ЯНАО выиграл в лотерею почти три миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».
«Эдуард Калашников выиграл 2 948 950 рублей, в тираже 96802», — передает пресс-служба лотереи в своем telegram-канале. Он оказался в числе четырех победителей, остальные трое — из Московской области.
Фото ямальца-счастливчика опубликовали в telegram-канале «Столото»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!