В магазине «Пятерочка» в ХМАО потребовали от покупателя раскрыть свои доходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы вернуть деньги за товар, надо рассказать о своих доходах и расходах
Чтобы вернуть деньги за товар, надо рассказать о своих доходах и расходах Фото:

Служба поддержки «Пятерочки», чтобы вернуть покупателю средства за недополученный товар при доставке, предлагает сначала рассказать о движениях по счетам. Об этом URA.RU рассказал житель Нижневартовска.

«Чтобы вернуть деньги, которые зависли у них, требуют все движения по счету за неделю. Была доставка, товара не было, привезли меньше. Разницу они должны вернуть на карту. Зачем „Пятёрочке“ моя полная банковская выписка за неделю? Явный перебор», — негодует собеседник URA.RU.

Требования о предоставлении подобных финансовых документов со стороны службы поддержки «Пятерочки» с любой точки зрения не законны. Об этом в разговоре с агентством заявил директор «Центра правовой поддержки „Югорский советник“ Алексей Редькин.

Для того, чтобы прояснить ситуацию, URA.RU направлен запрос в пресс-службу X5 Group, в составе которой находится сеть магазинов «Пятерочка». На момент публикации материала ответ на запрос не поступил.

Ранее агентство сообщало, что в Сургуте обнаружили чужие зубы в торте фирмы «Mirel» из магазина Перекресток (X5 Group).  В поддержке доставки ясного ответа о произошедшем получить не удалось, однако деньги за заказ с сюрпризом были возвращены.

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Служба поддержки «Пятерочки», чтобы вернуть покупателю средства за недополученный товар при доставке, предлагает сначала рассказать о движениях по счетам. Об этом URA.RU рассказал житель Нижневартовска. «Чтобы вернуть деньги, которые зависли у них, требуют все движения по счету за неделю. Была доставка, товара не было, привезли меньше. Разницу они должны вернуть на карту. Зачем „Пятёрочке“ моя полная банковская выписка за неделю? Явный перебор», — негодует собеседник URA.RU. Требования о предоставлении подобных финансовых документов со стороны службы поддержки «Пятерочки» с любой точки зрения не законны. Об этом в разговоре с агентством заявил директор «Центра правовой поддержки „Югорский советник“ Алексей Редькин. Для того, чтобы прояснить ситуацию, URA.RU направлен запрос в пресс-службу X5 Group, в составе которой находится сеть магазинов «Пятерочка». На момент публикации материала ответ на запрос не поступил. Ранее агентство сообщало, что в Сургуте обнаружили чужие зубы в торте фирмы «Mirel» из магазина Перекресток (X5 Group).  В поддержке доставки ясного ответа о произошедшем получить не удалось, однако деньги за заказ с сюрпризом были возвращены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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