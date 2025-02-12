В магазине «Пятерочка» в ХМАО потребовали от покупателя раскрыть свои доходы

Служба поддержки «Пятерочки», чтобы вернуть покупателю средства за недополученный товар при доставке, предлагает сначала рассказать о движениях по счетам. Об этом URA.RU рассказал житель Нижневартовска.
«Чтобы вернуть деньги, которые зависли у них, требуют все движения по счету за неделю. Была доставка, товара не было, привезли меньше. Разницу они должны вернуть на карту. Зачем „Пятёрочке“ моя полная банковская выписка за неделю? Явный перебор», — негодует собеседник URA.RU.
Требования о предоставлении подобных финансовых документов со стороны службы поддержки «Пятерочки» с любой точки зрения не законны. Об этом в разговоре с агентством заявил директор «Центра правовой поддержки „Югорский советник“ Алексей Редькин.
Для того, чтобы прояснить ситуацию, URA.RU направлен запрос в пресс-службу X5 Group, в составе которой находится сеть магазинов «Пятерочка». На момент публикации материала ответ на запрос не поступил.
Ранее агентство сообщало, что в Сургуте обнаружили чужие зубы в торте фирмы «Mirel» из магазина Перекресток (X5 Group). В поддержке доставки ясного ответа о произошедшем получить не удалось, однако деньги за заказ с сюрпризом были возвращены.
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