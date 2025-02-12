Зеленский заявил, что обсудил с Трампом урегулирование СВО

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Зеленский обсудил с Трампом урегулирование конфликта
Зеленский обсудил с Трампом урегулирование конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лидеры США и Украины провели переговоры по телефону, где обсудили завершение конфликта с Россией. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

«Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом. Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд», — написал Зеленский у себя в telegram-канале.

Также украинский лидер заявил, что они с Трампом обсудили беспилотники и другое оружие. Глава Штатов проинформировал Зеленского о деталях своей беседы с президентом России Владимиром Путиным.

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Лидеры США и Украины провели переговоры по телефону, где обсудили завершение конфликта с Россией. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский. «Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом. Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд», — написал Зеленский у себя в telegram-канале. Также украинский лидер заявил, что они с Трампом обсудили беспилотники и другое оружие. Глава Штатов проинформировал Зеленского о деталях своей беседы с президентом России Владимиром Путиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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