Зеленский заявил, что обсудил с Трампом урегулирование СВО

Лидеры США и Украины провели переговоры по телефону, где обсудили завершение конфликта с Россией. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский.
«Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом. Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд», — написал Зеленский у себя в telegram-канале.
Также украинский лидер заявил, что они с Трампом обсудили беспилотники и другое оружие. Глава Штатов проинформировал Зеленского о деталях своей беседы с президентом России Владимиром Путиным.
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