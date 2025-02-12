Трамп допустил исключение Зеленского из переговоров
новость из сюжетаПереговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине
Переговоры США и России относительно прекращения СВО могут проходить и без участия украинского лидера Владимира Зеленского, в этом нет ничего страшного. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Нет, я так не думаю», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Высказывание стало ответом на вопрос о том, видит ли он угрозу в исключении Зеленского из диалога с Москвой после звонка с президентом России Владимиром Путиным.
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