12 февраля 2025

Трамп заявил, что не видит угрозы в переговорах без участия Зеленского

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Трамп допустил исключение Зеленского из переговоров
Трамп допустил исключение Зеленского из переговоров Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Переговоры США и России относительно прекращения СВО могут проходить и без участия украинского лидера Владимира Зеленского, в этом нет ничего страшного. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. 

«Нет, я так не думаю», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Высказывание стало ответом на вопрос о том, видит ли он угрозу в исключении Зеленского из диалога с Москвой после звонка с президентом России Владимиром Путиным.

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Переговоры США и России относительно прекращения СВО могут проходить и без участия украинского лидера Владимира Зеленского, в этом нет ничего страшного. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.  «Нет, я так не думаю», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Высказывание стало ответом на вопрос о том, видит ли он угрозу в исключении Зеленского из диалога с Москвой после звонка с президентом России Владимиром Путиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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