В Пермском крае простятся с погибшим на СВО 18-летним рядовым Кольцовым

Боец погиб за месяц до своего 19-летия
В зоне проведения СВО на Украине погиб 18-летний житель Пермского края Кирилл Кольцов. О его смерти сообщила администрация Сивинского муниципального округа.
«При выполнении задач специальной военной операции на территории Украины 19 сентября 2024 года трагически погиб наш земляк, рядовой Кольцов Кирилл Игоревич 2005 года рождения. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — сказано в сообщении, опубликованном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».
Церемония прощания состоится 17 февраля 2025 года. Митинг пройдет в МУ «Сивинский центр культуры и досуга» в селе Сива.
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