За вырубку рощи в Екатеринбурге взялись на федеральном уровне

Бастрыкин взял на контроль вырубку Березовой рощи в Екатеринбурге

13 февраля 2025 в 10:30 Размер текста - 17 +

Жители Академического против, чтобы их лишали Березовой рощи, где они любят гулять Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с вырубкой Березовой рощи в Екатеринбурге. Ранее жители Академического жаловались главе СКР на происходящее, обращение уже зарегистрировано в приемной, заявили в информационном центре ведомства. «Несмотря на возражения местных жителей и продолжающиеся судебные разбирательства, без разрешительной документации начата массовая вырубка зеленых насаждений, в том числе краснокнижных», — говорится в сообщении. Отмечается, что территория, где проводится вырубка, огорожена ненадлежащим образом, из-за этого могут пострадать мимо проходящие люди. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя свердловского СК Константину Мирошниченко представить доклад о промежуточных результатах проверки. Протесты в Березовой роще начались утром 11 февраля: местных жителей возмутили рабочие с бензопилами и спецтехника, которые начали валить деревья. Около 50 человек попытались остановить представителей «Атомстройкомплекса» (компания планирует застроить участок), один человек пострадал. Вырубку приостановили, но вечером того же дня протест возобновился, люди требовали ответа от властей. На переговоры вышел глава Академического района Николай Смирнягин, после чего толпа разошлась. Утром 12 февраля в Октябрьском райсуде прошло заседание по иску протестующих. Суд наложил на участок обеспечительные меры до окончания разбирательства. Подробнее о конфликте — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с вырубкой Березовой рощи в Екатеринбурге. Ранее жители Академического жаловались главе СКР на происходящее, обращение уже зарегистрировано в приемной, заявили в информационном центре ведомства. «Несмотря на возражения местных жителей и продолжающиеся судебные разбирательства, без разрешительной документации начата массовая вырубка зеленых насаждений, в том числе краснокнижных», — говорится в сообщении. Отмечается, что территория, где проводится вырубка, огорожена ненадлежащим образом, из-за этого могут пострадать мимо проходящие люди. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя свердловского СК Константину Мирошниченко представить доклад о промежуточных результатах проверки. Протесты в Березовой роще начались утром 11 февраля: местных жителей возмутили рабочие с бензопилами и спецтехника, которые начали валить деревья. Около 50 человек попытались остановить представителей «Атомстройкомплекса» (компания планирует застроить участок), один человек пострадал. Вырубку приостановили, но вечером того же дня протест возобновился, люди требовали ответа от властей. На переговоры вышел глава Академического района Николай Смирнягин, после чего толпа разошлась. Утром 12 февраля в Октябрьском райсуде прошло заседание по иску протестующих. Суд наложил на участок обеспечительные меры до окончания разбирательства. Подробнее о конфликте — в сюжете URA.RU.