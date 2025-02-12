В Перми дом-музей «Подпольная типография» обязали отремонтировать до 2028 года

Пермский дом-музей «Подпольная типография» власти должны отремонтировать до 2028 года. Такое распоряжение выдала Госинспекция по охране объектов культурного наследия.
«В соответствии с охранным обязательством собственнику (пользователю) объекта культурного наследия необходимо в срок до 30 сентября 2028 года провести реставрацию фасадов и ремонт сеней», — говорится на странице инспекции в соцсети «ВКонтакте». Судя по реестру госзакупок, последний раз серьезный ремонт здания музея проводили в 2015 году. Тогда реставрировали крышу.
Музей «Подпольная типография» — это одноэтажный деревянный дом, где в 1905-1906 годах революционеры изготавливали свою печатную продукцию. Мемориальный дом представляет собой единственную в Перми дом-усадьбу рабочих, отмечается на сайте музея.
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