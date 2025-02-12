12 февраля 2025

В Перми дом-музей «Подпольная типография» обязали отремонтировать до 2028 года

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Деревянному зданию пора обновить фасад (архивное фото)
Деревянному зданию пора обновить фасад (архивное фото) Фото:

Пермский дом-музей «Подпольная типография» власти должны отремонтировать до 2028 года. Такое распоряжение выдала Госинспекция по охране объектов культурного наследия.

«В соответствии с охранным обязательством собственнику (пользователю) объекта культурного наследия необходимо в срок до 30 сентября 2028 года провести реставрацию фасадов и ремонт сеней», — говорится на странице инспекции в соцсети «ВКонтакте». Судя по реестру госзакупок, последний раз серьезный ремонт здания музея проводили в 2015 году. Тогда реставрировали крышу.

Музей «Подпольная типография» — это одноэтажный деревянный дом, где в 1905-1906 годах революционеры изготавливали свою печатную продукцию. Мемориальный дом представляет собой единственную в Перми дом-усадьбу рабочих, отмечается на сайте музея.

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Пермский дом-музей «Подпольная типография» власти должны отремонтировать до 2028 года. Такое распоряжение выдала Госинспекция по охране объектов культурного наследия. «В соответствии с охранным обязательством собственнику (пользователю) объекта культурного наследия необходимо в срок до 30 сентября 2028 года провести реставрацию фасадов и ремонт сеней», — говорится на странице инспекции в соцсети «ВКонтакте». Судя по реестру госзакупок, последний раз серьезный ремонт здания музея проводили в 2015 году. Тогда реставрировали крышу. Музей «Подпольная типография» — это одноэтажный деревянный дом, где в 1905-1906 годах революционеры изготавливали свою печатную продукцию. Мемориальный дом представляет собой единственную в Перми дом-усадьбу рабочих, отмечается на сайте музея.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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