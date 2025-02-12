Рабочие оказались под завалами при обрушении в шахте в Соликамске

На месте ЧП работают спасатели
новость из сюжетаЧП на шахте «Уралкалия» в Соликамске
В Соликамске Пермского края произошло обрушение в шахте. Под завалами находятся два человека, сообщает «РЕН ТВ».
«Горная порода обрушилась в шахте ПАО „Уралкалий“ в пермском Соликамске. Предварительно, двое человек находятся под завалами. Спасатели отправились на место ЧП», — пишет «РЕН ТВ».
URA.RU отправило запрос в ПАО «Уралкалий». В пресс-службе обещают оперативно подготовить ответ.
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