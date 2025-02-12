12 февраля 2025

Рабочие оказались под завалами при обрушении в шахте в Соликамске

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На месте ЧП работают спасатели
На месте ЧП работают спасатели Фото:
новость из сюжета
ЧП на шахте «Уралкалия» в Соликамске

В Соликамске Пермского края произошло обрушение в шахте. Под завалами находятся два человека, сообщает «РЕН ТВ».

«Горная порода обрушилась в шахте ПАО „Уралкалий“ в пермском Соликамске. Предварительно, двое человек находятся под завалами. Спасатели отправились на место ЧП», — пишет «РЕН ТВ».

URA.RU отправило запрос в ПАО «Уралкалий». В пресс-службе обещают оперативно подготовить ответ.

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В Соликамске Пермского края произошло обрушение в шахте. Под завалами находятся два человека, сообщает «РЕН ТВ». «Горная порода обрушилась в шахте ПАО „Уралкалий“ в пермском Соликамске. Предварительно, двое человек находятся под завалами. Спасатели отправились на место ЧП», — пишет «РЕН ТВ». URA.RU отправило запрос в ПАО «Уралкалий». В пресс-службе обещают оперативно подготовить ответ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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