Bloomberg составил три сценария развития конфликта на Украине

Наиболее вероятный сценарий завершения конфликта между Россией и Украиной, тот при котором утраченные Киевом территории останутся под контролем России и в «подвешенном состоянии». Такое мнение выразили аналитики Bloomberg. Это мнение базируется на анализе текущих политических реалий и возможных дипломатических решений.
«Наиболее вероятный сценарий Bloomberg Economics заключается в том, что оккупированная территория останется в подвешенном состоянии в обозримом будущем и под фактическим контролем России. Могут быть некоторые земельные обмены, включающие российскую территорию в Курской области, захваченную Киевом», — пишет Bloomberg.
Там предполагают, что Украина может получить определенные гарантии безопасности, но их выполнение будет зависеть от политических решений, поскольку вступление Киева в НАТО не рассматривается. Европа, вероятно, убедит США продолжать поддерживать Украину, пока не нарастит собственные возможности для помощи.
В дополнение к базовому сценарию, Bloomberg описывает еще два возможных исхода: «идеальный для Украины» и «кошмарный для Киева». В первом случае речь идет о варианте, при котором Запад обязуется вмешаться в случае нарушения условий сделки Россией, а во втором — о потере интереса со стороны США к будущему Украины, что может привести к значительным выгодам для России, включая контроль над новыми регионами и блокировку вступления Украины в НАТО.
Ранее президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Глава США заявил, что в ходе обсуждения были затронуты вопросы, связанные с Украиной, Ближним Востоком и другими актуальными темами. Он также отдал распоряжение о немедленном начале переговоров по прекращению конфликта в Украине.
В Европе беседу назвали предательством. Издание The Atlantic выразило мнение, что конфликт на Украине в каком-то смысле окончен.
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