The Atlantic: конфликт на Украине в каком-то смысле окончен

США, похоже, отступают от своих предыдущих обещаний поддерживать цели Киева, что означает конец конфликта в некотором смысле. Об этом сообщило издание The Atlantic.
«Сегодня конфликт на Украине закончился, по крайней мере, в каком-то смысле», — сообщило американское издание. Там уточнили, что со своим возвращением в Белый дом Дональд Трамп проявляет активное участие в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. Отмечается, что звонок американского лидера главе РФ Владимиру Путину в США был представлен как начало переговоров о прекращении конфликта на Украине.
Помимо разговора с российской стороной Трамп также связался с украинской, лидером страны Владимиром Зеленским. В ходе него глава США сообщил, чего удалось достичь при беседе с Путиным.
Разговор Путина и Трампа шел полтора часа. Он состоялся 12 февраля. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на Украине, на Ближнем Востоке, а также другие актуальные темы.
Американский лидер указал, что он уже отдал указания о начале немедленных переговоров для разрешения конфликта на Украине. К тому же Трамп заявил, что ожидает визит Путина в США, передает RT.
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