The Atlantic: конфликт на Украине в каком-то смысле окончен

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Беседа Трампа и Путина в какой-то степени закончила конфликт на Украине, пишет The Atlantic
Беседа Трампа и Путина в какой-то степени закончила конфликт на Украине, пишет The Atlantic Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

США, похоже, отступают от своих предыдущих обещаний поддерживать цели Киева, что означает конец конфликта в некотором смысле. Об этом сообщило издание The Atlantic.

«Сегодня конфликт на Украине закончился, по крайней мере, в каком-то смысле», — сообщило американское издание. Там уточнили, что со своим возвращением в Белый дом Дональд Трамп проявляет активное участие в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. Отмечается, что звонок американского лидера главе РФ Владимиру Путину в США был представлен как начало переговоров о прекращении конфликта на Украине.

Помимо разговора с российской стороной Трамп также связался с украинской, лидером страны Владимиром Зеленским. В ходе него глава США сообщил, чего удалось достичь при беседе с Путиным.

Разговор Путина и Трампа шел полтора часа. Он состоялся 12 февраля. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на Украине, на Ближнем Востоке, а также другие актуальные темы.

Американский лидер указал, что он уже отдал указания о начале немедленных переговоров для разрешения конфликта на Украине. К тому же Трамп заявил, что ожидает визит Путина в США, передает RT.

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США, похоже, отступают от своих предыдущих обещаний поддерживать цели Киева, что означает конец конфликта в некотором смысле. Об этом сообщило издание The Atlantic. «Сегодня конфликт на Украине закончился, по крайней мере, в каком-то смысле», — сообщило американское издание. Там уточнили, что со своим возвращением в Белый дом Дональд Трамп проявляет активное участие в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. Отмечается, что звонок американского лидера главе РФ Владимиру Путину в США был представлен как начало переговоров о прекращении конфликта на Украине. Помимо разговора с российской стороной Трамп также связался с украинской, лидером страны Владимиром Зеленским. В ходе него глава США сообщил, чего удалось достичь при беседе с Путиным. Разговор Путина и Трампа шел полтора часа. Он состоялся 12 февраля. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на Украине, на Ближнем Востоке, а также другие актуальные темы. Американский лидер указал, что он уже отдал указания о начале немедленных переговоров для разрешения конфликта на Украине. К тому же Трамп заявил, что ожидает визит Путина в США, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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