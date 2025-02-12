12 февраля 2025

Челябинский суд отказал мэрии Магнитогорска в сносе известного шашлыками кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе «Руслан» известно своим шашлыком
Кафе «Руслан» известно своим шашлыком Фото:

Арбитражный суд Челябинской области 13 февраля отказал мэрии Магнитогорска по исковому заявлению о сносе кафе «Руслан» на улице Комсомольской. Информация об этом появилась в картотеке суда.

«Информация о принятом судебном акте. В иске отказать полностью», — говорится в картотеке.

Мэрия обратилась в суд с исковым заявлением к Магнитогорской технической школе ДОСААФ. В мэрии требовали снести нежилое здание по улице Комсомольской, дом 16, корпус 1 площадью 254 квадратных метра, поскольку оно является самовольной постройкой. Однако суд не согласился с позицией мэрии.

По этому адресу находится популярное у жителей города кафе «Руслан». Среди прочего оно славится своим шашлыком.

URA.RU направило запрос в мэрию Магнитогорска. Ответ ожидается.

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Арбитражный суд Челябинской области 13 февраля отказал мэрии Магнитогорска по исковому заявлению о сносе кафе «Руслан» на улице Комсомольской. Информация об этом появилась в картотеке суда. «Информация о принятом судебном акте. В иске отказать полностью», — говорится в картотеке. Мэрия обратилась в суд с исковым заявлением к Магнитогорской технической школе ДОСААФ. В мэрии требовали снести нежилое здание по улице Комсомольской, дом 16, корпус 1 площадью 254 квадратных метра, поскольку оно является самовольной постройкой. Однако суд не согласился с позицией мэрии. По этому адресу находится популярное у жителей города кафе «Руслан». Среди прочего оно славится своим шашлыком. URA.RU направило запрос в мэрию Магнитогорска. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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