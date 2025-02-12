Челябинский суд отказал мэрии Магнитогорска в сносе известного шашлыками кафе

Арбитражный суд Челябинской области 13 февраля отказал мэрии Магнитогорска по исковому заявлению о сносе кафе «Руслан» на улице Комсомольской. Информация об этом появилась в картотеке суда.
«Информация о принятом судебном акте. В иске отказать полностью», — говорится в картотеке.
Мэрия обратилась в суд с исковым заявлением к Магнитогорской технической школе ДОСААФ. В мэрии требовали снести нежилое здание по улице Комсомольской, дом 16, корпус 1 площадью 254 квадратных метра, поскольку оно является самовольной постройкой. Однако суд не согласился с позицией мэрии.
По этому адресу находится популярное у жителей города кафе «Руслан». Среди прочего оно славится своим шашлыком.
URA.RU направило запрос в мэрию Магнитогорска. Ответ ожидается.
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