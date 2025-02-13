Доллар рухнул на Форексе ниже 90 рублей

На международном валютном рынке Форекс курс доллара США существенно упал, достигнув отметки в 89,5 рублей. Это что стало минимальным значением с сентября 2024 года, согласно данным Investing.ru.
Сейчас доллар торгуется за 98,5005 рублей. Валюта упала почти на 5%.
В январе 2025 года курс доллара максимум достигал 113 рублей. А минимальный порог был зафиксирован в сентябре прошлого года. Тогда валюта торговалась за 89,5 рублей.
Официальный курс доллара от ЦБ России на 13 февраля составляет 94 рубля. Данные опубликованы на сайте регулятора.
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