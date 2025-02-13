Доллар рухнул на Форексе ниже 90 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курс доллара упал почти на 5% и достиг 89 рублей
Курс доллара упал почти на 5% и достиг 89 рублей Фото:

На международном валютном рынке Форекс курс доллара США существенно упал, достигнув отметки в 89,5 рублей. Это что стало минимальным значением с сентября 2024 года, согласно данным Investing.ru. 

Сейчас доллар торгуется за 98,5005 рублей. Валюта упала почти на 5%.

В январе 2025 года курс доллара максимум достигал 113 рублей. А минимальный порог был зафиксирован в сентябре прошлого года. Тогда валюта торговалась за 89,5 рублей.

Официальный курс доллара от ЦБ России на 13 февраля составляет 94 рубля. Данные опубликованы на сайте регулятора.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На международном валютном рынке Форекс курс доллара США существенно упал, достигнув отметки в 89,5 рублей. Это что стало минимальным значением с сентября 2024 года, согласно данным Investing.ru.  Сейчас доллар торгуется за 98,5005 рублей. Валюта упала почти на 5%. В январе 2025 года курс доллара максимум достигал 113 рублей. А минимальный порог был зафиксирован в сентябре прошлого года. Тогда валюта торговалась за 89,5 рублей. Официальный курс доллара от ЦБ России на 13 февраля составляет 94 рубля. Данные опубликованы на сайте регулятора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...