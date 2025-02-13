Разговор Путина и Трампа привел к изменениям в экономике РФ

После телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом капитализация российского рынка значительно выросла, достигнув 7,02 трлн рублей. Это видно из данных сайта Мосбиржи. Также после начала утренних торгов индекс поднялся до отметки 3289,64 пункта, что на 2,8% выше предыдущего закрытия.
Утром 13 февраля индекс Мосбиржи обновил максимум с мая 2024 года, достигнув отметки в 3289,64 пункта. Рост индекса по отношению к закрытию предыдущей сессии составил 2,8%. После достижения пика в начале торговой сессии произошла корректировка, и к 9:55 индекс снизился до 3237 пунктов. Однако это не помешало капитализации достичь значительных высот к 10:00 мск того же дня.
Повышение индекса сопровождалось значительным увеличением объема торгов. В первые два часа торги на Московской бирже превысили 41 млрд рублей. Также капитализация российского рынка по индексу MOEX к 9:00 достигла 7,05 трлн руб., что на 0,5 трлн руб. больше по сравнению с закрытием основной сессии предыдущей среды.
Кроме того, в этот день наблюдалось укрепление рубля на внебиржевом рынке. Курс доллара отступил до 92,6 рубля к доллару, в то время как ранее в ночные часы он торговался около 94 рубля к доллару. Это укрепление рубля также способствовало повышению общей капитализации рынка.
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