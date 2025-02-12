В Екатеринбурге у старушки украли 15 млн, золото, бриллианты и медаль Героя СССР

13 февраля 2025 в 13:51 Размер текста - 17 +

Пенсионерка лишилась всех накоплений и дорогих вещей, поверив незнакомцам (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Пенсионерка из Екатеринбурга отдала мошенникам порядка 15 млн рублей, золотые монеты, драгоценности и золотую медаль Героя СССР, которая принадлежала ее отцу. Подробностями аферы небывалого размаха с URA.RU поделился источник. «79-летней женщине позвонили незнакомцы и сообщили, что ей от президента России положена выплата суммой 10 тысяч рублей. Чтобы получить ее, попросили назвать номер СНИЛС. Затем уже другие люди огорошили пенсионерку новостью, что некие мошенники завладели ее деньгами и переводят их ВСУ. Они убедили старушку перевести накопления на „безопасный счет“», — рассказал собеседник агентства. Перепуганная женщина обналичила все накопления: 13,5 млн рублей, около 10 тысяч долларов и три тысячи евро (общая сумма составила порядка 15 млн рублей). А когда ей пригрозили обысками в квартире, сложила самые ценные вещи в рюкзак, отвезла на указанный адрес и отдала незнакомой девушке. «Среди этих вещей были 36 золотых монет стоимостью 40 тысяч рублей каждая, десятки ювелирных украшений из золота с бриллиантами, рубинами, жемчугом и янтарем, отцовские золотые часы с гравировкой. Самое главное, пенсионерка отдала незнакомке золотую медаль Героя Советского Союза, которая принадлежала ее отцу, и удостоверение к ней», — добавил источник. Лишь когда неизвестные стали настаивать, чтобы пожилая женщина оформила фиктивную продажу иномарки, она догадалась, что стала жертвой мошенников, и отправилась в полицию. Сейчас проводится проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионерка из Екатеринбурга отдала мошенникам порядка 15 млн рублей, золотые монеты, драгоценности и золотую медаль Героя СССР, которая принадлежала ее отцу. Подробностями аферы небывалого размаха с URA.RU поделился источник. «79-летней женщине позвонили незнакомцы и сообщили, что ей от президента России положена выплата суммой 10 тысяч рублей. Чтобы получить ее, попросили назвать номер СНИЛС. Затем уже другие люди огорошили пенсионерку новостью, что некие мошенники завладели ее деньгами и переводят их ВСУ. Они убедили старушку перевести накопления на „безопасный счет“», — рассказал собеседник агентства. Перепуганная женщина обналичила все накопления: 13,5 млн рублей, около 10 тысяч долларов и три тысячи евро (общая сумма составила порядка 15 млн рублей). А когда ей пригрозили обысками в квартире, сложила самые ценные вещи в рюкзак, отвезла на указанный адрес и отдала незнакомой девушке. «Среди этих вещей были 36 золотых монет стоимостью 40 тысяч рублей каждая, десятки ювелирных украшений из золота с бриллиантами, рубинами, жемчугом и янтарем, отцовские золотые часы с гравировкой. Самое главное, пенсионерка отдала незнакомке золотую медаль Героя Советского Союза, которая принадлежала ее отцу, и удостоверение к ней», — добавил источник. Лишь когда неизвестные стали настаивать, чтобы пожилая женщина оформила фиктивную продажу иномарки, она догадалась, что стала жертвой мошенников, и отправилась в полицию. Сейчас проводится проверка.