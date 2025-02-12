12 февраля 2025

В Екатеринбурге школьница скончалась от ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка по орловским местам. Екатеринбург, ребенок, зима, девочка, образование, школьница
Трагедия произошла в Октябрьском районе (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге, по предварительным данным, 13-летняя школьница скончалась от ОРВИ. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, трагедия произошла вечером 12 февраля в Октябрьском районе. «Девочка сказала маме, что плохо себя чувствует. Не может дышать, а внизу живота у нее острая боль. Женщина вызвала врачей, но они лишь констатировали смерть», — сказал собеседник агентства.

Предварительно, хронических заболеваний у семиклассницы не было. Она находилась на домашнем лечении. Комментариев от свердловских силовых структур нет.

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В Екатеринбурге, по предварительным данным, 13-летняя школьница скончалась от ОРВИ. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах. По его словам, трагедия произошла вечером 12 февраля в Октябрьском районе. «Девочка сказала маме, что плохо себя чувствует. Не может дышать, а внизу живота у нее острая боль. Женщина вызвала врачей, но они лишь констатировали смерть», — сказал собеседник агентства. Предварительно, хронических заболеваний у семиклассницы не было. Она находилась на домашнем лечении. Комментариев от свердловских силовых структур нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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