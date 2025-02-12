В Екатеринбурге школьница скончалась от ОРВИ

В Екатеринбурге, по предварительным данным, 13-летняя школьница скончалась от ОРВИ. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах.
По его словам, трагедия произошла вечером 12 февраля в Октябрьском районе. «Девочка сказала маме, что плохо себя чувствует. Не может дышать, а внизу живота у нее острая боль. Женщина вызвала врачей, но они лишь констатировали смерть», — сказал собеседник агентства.
Предварительно, хронических заболеваний у семиклассницы не было. Она находилась на домашнем лечении. Комментариев от свердловских силовых структур нет.
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