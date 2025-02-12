12 февраля 2025

Задержан екатеринбуржец, одобривший убийство военкора Татарского

© Служба новостей «URA.RU»
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Противостояние в Берёзовой роще. Екатеринбург , мвд, участковый, полиция, полицейский, заполнение протокола, шеврон полиции
По версии следствия, мужчина оставил комментарий в соцсетях Фото:

В Екатеринбурге силовики задержали 38-летнего мужчину, который, по версии следствия, оставил комментарий, оправдывающий теракт в кафе «Патриот», где погиб военкор Владлен Татарский. Об этом URA.RU сообщил источник.

«В соцсети „ВКонтакте“ под одной публикацией он оставил комментарий. В нем он оправдал действия Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов — прим. ред.)», — сказал собеседник агентства.

Против мужчины возбудили дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Он пока находится на свободе.

ЧП, после которого погиб военкор, произошло в апреле 2023 года в Санкт-Петербурге. Тогда проходила творческая встреча, организованная Татарским. Ему Трепова передала статуэтку, в которой было вмонтировано взрывное устройство. Девушка попыталась покинуть страну, но ее задержали. 25 января прошлого года ее приговорили к 27 годам в колонии общего режима. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге силовики задержали 38-летнего мужчину, который, по версии следствия, оставил комментарий, оправдывающий теракт в кафе «Патриот», где погиб военкор Владлен Татарский. Об этом URA.RU сообщил источник. «В соцсети „ВКонтакте“ под одной публикацией он оставил комментарий. В нем он оправдал действия Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов — прим. ред.)», — сказал собеседник агентства. Против мужчины возбудили дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Он пока находится на свободе. ЧП, после которого погиб военкор, произошло в апреле 2023 года в Санкт-Петербурге. Тогда проходила творческая встреча, организованная Татарским. Ему Трепова передала статуэтку, в которой было вмонтировано взрывное устройство. Девушка попыталась покинуть страну, но ее задержали. 25 января прошлого года ее приговорили к 27 годам в колонии общего режима. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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