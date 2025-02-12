Барические вихри принесут в Челябинскую область сильные морозы

Барические вихри 14 февраля станут причиной дальнейшего понижения температуры на территории Челябинской области. О повышении давления и сопутствующем похолодании до 23 градусов ниже нуля предупредили синоптики Челябинского метеоцентра.
«Резкая смена погоды обусловлена быстрым перемещением барических вихрей в атмосфере. Завтра ожидается выход промежуточного гребня высокого давления — ветер ослабеет, при ясном небе в ночные часы возможно резкое понижение температуры до -23 градусов, а днем значительный прогрев», — уточнили синоптики.
Метеорологи предупредили, что в регионе по ночам похолодает до 13-18 градусов, до 23 градусов мороза ожидается в горах и низинах. Днем всего около 4-9 ниже нуля.
В самом Челябинске теплее, ночью около 16-18 мороза, днем всего 4-6 ниже нуля. В целом на 14 февраля обещают переменную облачность, без осадков. Ветер западный, 2-7 метров в секунду.
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