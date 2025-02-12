Природа Погода Барические вихри принесут в Челябинскую область сильные морозы 13 февраля 2025 в 13:27 Размер текста - 17 + В регионе ожидается похолодание до -23 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Барические вихри 14 февраля станут причиной дальнейшего понижения температуры на территории Челябинской области. О повышении давления и сопутствующем похолодании до 23 градусов ниже нуля предупредили синоптики Челябинского метеоцентра. «Резкая смена погоды обусловлена быстрым перемещением барических вихрей в атмосфере. Завтра ожидается выход промежуточного гребня высокого давления — ветер ослабеет, при ясном небе в ночные часы возможно резкое понижение температуры до -23 градусов, а днем значительный прогрев», — уточнили синоптики. Метеорологи предупредили, что в регионе по ночам похолодает до 13-18 градусов, до 23 градусов мороза ожидается в горах и низинах. Днем всего около 4-9 ниже нуля. В самом Челябинске теплее, ночью около 16-18 мороза, днем всего 4-6 ниже нуля. В целом на 14 февраля обещают переменную облачность, без осадков. Ветер западный, 2-7 метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Барические вихри 14 февраля станут причиной дальнейшего понижения температуры на территории Челябинской области. О повышении давления и сопутствующем похолодании до 23 градусов ниже нуля предупредили синоптики Челябинского метеоцентра. «Резкая смена погоды обусловлена быстрым перемещением барических вихрей в атмосфере. Завтра ожидается выход промежуточного гребня высокого давления — ветер ослабеет, при ясном небе в ночные часы возможно резкое понижение температуры до -23 градусов, а днем значительный прогрев», — уточнили синоптики. Метеорологи предупредили, что в регионе по ночам похолодает до 13-18 градусов, до 23 градусов мороза ожидается в горах и низинах. Днем всего около 4-9 ниже нуля. В самом Челябинске теплее, ночью около 16-18 мороза, днем всего 4-6 ниже нуля. В целом на 14 февраля обещают переменную облачность, без осадков. Ветер западный, 2-7 метров в секунду. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям