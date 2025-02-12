12 февраля 2025

Барические вихри принесут в Челябинскую область сильные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, пешеходный переход, пешеход, сугробы, зима, буран, метель, погода, пурга, снегопад, дорога, мороз
В регионе ожидается похолодание до -23 Фото:

Барические вихри 14 февраля станут причиной дальнейшего понижения температуры на территории Челябинской области. О повышении давления и сопутствующем похолодании до 23 градусов ниже нуля предупредили синоптики Челябинского метеоцентра.

«Резкая смена погоды обусловлена быстрым перемещением барических вихрей в атмосфере. Завтра ожидается выход промежуточного гребня высокого давления — ветер ослабеет, при ясном небе в ночные часы возможно резкое понижение температуры до -23 градусов, а днем значительный прогрев», — уточнили синоптики.

Метеорологи предупредили, что в регионе по ночам похолодает до 13-18 градусов, до 23 градусов мороза ожидается в горах и низинах. Днем всего около 4-9 ниже нуля.

В самом Челябинске теплее, ночью около 16-18 мороза, днем всего 4-6 ниже нуля. В целом на 14 февраля обещают переменную облачность, без осадков. Ветер западный, 2-7 метров в секунду.

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Барические вихри 14 февраля станут причиной дальнейшего понижения температуры на территории Челябинской области. О повышении давления и сопутствующем похолодании до 23 градусов ниже нуля предупредили синоптики Челябинского метеоцентра. «Резкая смена погоды обусловлена быстрым перемещением барических вихрей в атмосфере. Завтра ожидается выход промежуточного гребня высокого давления — ветер ослабеет, при ясном небе в ночные часы возможно резкое понижение температуры до -23 градусов, а днем значительный прогрев», — уточнили синоптики. Метеорологи предупредили, что в регионе по ночам похолодает до 13-18 градусов, до 23 градусов мороза ожидается в горах и низинах. Днем всего около 4-9 ниже нуля. В самом Челябинске теплее, ночью около 16-18 мороза, днем всего 4-6 ниже нуля. В целом на 14 февраля обещают переменную облачность, без осадков. Ветер западный, 2-7 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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