Нарышкин назвал глубоким и содержательным разговор Путина и Трампа

Нарышкин: разговор Путина и Трампа создал условия для сотрудничества
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нарышкин остался доволен разговором Путина и Трампа, назвав его глубоким и содержательным
Нарышкин остался доволен разговором Путина и Трампа, назвав его глубоким и содержательным Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин оценил разговор президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, как продуктивный. Он также отметил, что беседа поспособствует созданию условий для дальнейшего сотрудничества между странами.

«Разговор Путина и Трампа создал необходимые условия для продолжения работы на уровне различных ведомств, в том числе спецслужб», — подчеркнул Нарышкин, отметив, что беседа между президентами была глубокой и содержательной. Его слова передает РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что 12 февраля провел длинный телефонный разговор с Путиным. По словам американского лидера беседа затрагивала вопросы Украины, Ближнего Востока и других тем.

Трамп отметил, что уже дал поручение немедленно начать переговоры по остановке конфликта на Украине. Он даже назвал страну, где хочет лично встретиться с российским лидером для переговоров. Выбор американского лидера пал на Саудовскую Аравию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин оценил разговор президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, как продуктивный. Он также отметил, что беседа поспособствует созданию условий для дальнейшего сотрудничества между странами. «Разговор Путина и Трампа создал необходимые условия для продолжения работы на уровне различных ведомств, в том числе спецслужб», — подчеркнул Нарышкин, отметив, что беседа между президентами была глубокой и содержательной. Его слова передает РИА Новости. Ранее Трамп заявил, что 12 февраля провел длинный телефонный разговор с Путиным. По словам американского лидера беседа затрагивала вопросы Украины, Ближнего Востока и других тем. Трамп отметил, что уже дал поручение немедленно начать переговоры по остановке конфликта на Украине. Он даже назвал страну, где хочет лично встретиться с российским лидером для переговоров. Выбор американского лидера пал на Саудовскую Аравию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...