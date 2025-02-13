Нарышкин назвал глубоким и содержательным разговор Путина и Трампа

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин оценил разговор президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, как продуктивный. Он также отметил, что беседа поспособствует созданию условий для дальнейшего сотрудничества между странами.
«Разговор Путина и Трампа создал необходимые условия для продолжения работы на уровне различных ведомств, в том числе спецслужб», — подчеркнул Нарышкин, отметив, что беседа между президентами была глубокой и содержательной. Его слова передает РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что 12 февраля провел длинный телефонный разговор с Путиным. По словам американского лидера беседа затрагивала вопросы Украины, Ближнего Востока и других тем.
Трамп отметил, что уже дал поручение немедленно начать переговоры по остановке конфликта на Украине. Он даже назвал страну, где хочет лично встретиться с российским лидером для переговоров. Выбор американского лидера пал на Саудовскую Аравию.
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