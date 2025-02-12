12 февраля 2025

Трамп назвал страну, где хочет лично встретиться с Путиным для переговоров

CBS News: Трамп выбрал Саудовскую Аравию для личной встречи с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп считает, что Путин хочет завершить конфликт
Трамп считает, что Путин хочет завершить конфликт Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться со своим коллегой из России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии для дальнейших переговоров по украинскому кризису. Об этом сообщил CBS News.

«Трамп намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии», — объявили в прямом эфире CBS News. Американский президент также сказал, что может с большой уверенностью говорить о стремлении Путина завершить конфликт.

Путин при этом приглашал Трампа приехать в Москву в ходе телефонных переговоров 12 февраля. Белый дом позже сообщил, что планов по посещению американским лидером России пока что нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться со своим коллегой из России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии для дальнейших переговоров по украинскому кризису. Об этом сообщил CBS News. «Трамп намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии», — объявили в прямом эфире CBS News. Американский президент также сказал, что может с большой уверенностью говорить о стремлении Путина завершить конфликт. Путин при этом приглашал Трампа приехать в Москву в ходе телефонных переговоров 12 февраля. Белый дом позже сообщил, что планов по посещению американским лидером России пока что нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...