Трамп назвал страну, где хочет лично встретиться с Путиным для переговоров

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться со своим коллегой из России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии для дальнейших переговоров по украинскому кризису. Об этом сообщил CBS News.
«Трамп намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии», — объявили в прямом эфире CBS News. Американский президент также сказал, что может с большой уверенностью говорить о стремлении Путина завершить конфликт.
Путин при этом приглашал Трампа приехать в Москву в ходе телефонных переговоров 12 февраля. Белый дом позже сообщил, что планов по посещению американским лидером России пока что нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.