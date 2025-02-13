В одном из московских жилых комплексов произошла стрельба. Местные жители смогли самостоятельно задержать стрелявшего до прибытия правоохранительных органов. Инцидент произошел в ЖК «Лефортово Парк», пишут СМИ.
«Стрельба произошла в одном из московских ЖК», — сообщила «Газета.Ru». Отмечается, что нападавшего задержали жители комплекса «Лефортово Парк».
«Там сначала слышали звуки стрельбы, люди начали выходить на балконы, увидели, что мужики просто из подъезда сами скрутили мужика, который стрелял, и повалили его на землю», — заявила местный житель Варвара. Она отметила, что после того, как стрелявшего повалили, на место вызвали Росгвардию и полицию.
После инцидента задержанный был передан сотрудникам Росгвардии, которые в настоящий момент оформляют необходимые документы. Ситуация на месте происшествия контролируется правоохранительными органами, и проводятся все необходимые процедуры для разбирательства обстоятельств случившегося.
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