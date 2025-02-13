ФСБ предотвратила теракт на вокзале в Пскове

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ФСБ предотвратила теракт исламистов в Пскове, злоумышленники нацелились на местный вокзал
ФСБ предотвратила теракт исламистов в Пскове, злоумышленники нацелились на местный вокзал Фото:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт на железнодорожном вокзале в Пскове. По данным ведомства, исламисты планировали взрыв.

«Силовики предотвратили теракт в Пскове, где исламисты хотели взорвать железнодорожный вокзал», — сообщает ФСБ. Информацию об этом передает РИА Новости.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт на железнодорожном вокзале в Пскове. По данным ведомства, исламисты планировали взрыв. «Силовики предотвратили теракт в Пскове, где исламисты хотели взорвать железнодорожный вокзал», — сообщает ФСБ. Информацию об этом передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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