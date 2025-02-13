ФСБ предотвратила теракт на вокзале в Пскове

ФСБ предотвратила теракт исламистов в Пскове, злоумышленники нацелились на местный вокзал
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт на железнодорожном вокзале в Пскове. По данным ведомства, исламисты планировали взрыв.
«Силовики предотвратили теракт в Пскове, где исламисты хотели взорвать железнодорожный вокзал», — сообщает ФСБ. Информацию об этом передает РИА Новости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.