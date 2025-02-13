Челябинская область в 2024 году укрепила свой арсенал средствами для обнаружения и тушения лесных пожаров. В прошлом году регион приобрел беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на сумму более 100 миллионов рублей, сообщил замруководителя федерального агентства лесного хозяйства Алексей Венглинский на итоговом совещании, передает корреспондент URA.RU.
«В прошлом году мы приобрели БПЛА более чем на 100 миллионов рублей. В этом году они будут использоваться при работе по обнаружению и тушению лесных пожаров, а также в борьбе с незаконной вырубкой лесов», — заявил Венглинский.
Венглинский подчеркнул, что применение БПЛА — это экономически выгодный, оперативный способ выявления возгораний и координации действий при тушении крупных лесных пожаров, особенно в условиях местности, преобладающей в Челябинской области. Он отметил, что с помощью беспилотников можно оценить обстановку и спланировать дальнейший план по ликвидации очагов.
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