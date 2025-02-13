Зеленский ввел санкции против Порошенко* и Коломойского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В отношении Порошенко введены пожизненные санкции
В отношении Порошенко введены пожизненные санкции Фото:

Совет нацбезопасности и обороны Украины провел очередное заседание, в ходе которого были введены санкции в отношении экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Указ опубликован на сайте офиса президента Украины.

Санкции на Порошенко и остальных наложены «бессрочно», то есть пожизненно. Они включают лишение права пользоваться и распоряжаться нажитыми активами. Кроме того, санкции наложены на Коломойского, бывшего совладелеца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова и оппозиционера Виктора Медведчука.

Порошенко ранее обвинял действующего главу Украины Владимира Зеленского в коррупции. Он также назвал санкции в свой адрес провокацией. Обвинения в государственной измене, которые являются предпосылкой для введения ограничений, привели к угрозе его ареста и повлекли за собой серию правоохранительных мер.

*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Совет нацбезопасности и обороны Украины провел очередное заседание, в ходе которого были введены санкции в отношении экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Указ опубликован на сайте офиса президента Украины. Санкции на Порошенко и остальных наложены «бессрочно», то есть пожизненно. Они включают лишение права пользоваться и распоряжаться нажитыми активами. Кроме того, санкции наложены на Коломойского, бывшего совладелеца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова и оппозиционера Виктора Медведчука. Порошенко ранее обвинял действующего главу Украины Владимира Зеленского в коррупции. Он также назвал санкции в свой адрес провокацией. Обвинения в государственной измене, которые являются предпосылкой для введения ограничений, привели к угрозе его ареста и повлекли за собой серию правоохранительных мер. *Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...