Зеленский ввел санкции против Порошенко* и Коломойского

Совет нацбезопасности и обороны Украины провел очередное заседание, в ходе которого были введены санкции в отношении экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Указ опубликован на сайте офиса президента Украины.
Санкции на Порошенко и остальных наложены «бессрочно», то есть пожизненно. Они включают лишение права пользоваться и распоряжаться нажитыми активами. Кроме того, санкции наложены на Коломойского, бывшего совладелеца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова и оппозиционера Виктора Медведчука.
Порошенко ранее обвинял действующего главу Украины Владимира Зеленского в коррупции. Он также назвал санкции в свой адрес провокацией. Обвинения в государственной измене, которые являются предпосылкой для введения ограничений, привели к угрозе его ареста и повлекли за собой серию правоохранительных мер.
*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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