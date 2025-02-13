Правоохранители Украины ходят вокруг дома Порошенко*, готовясь его арестовать

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У дома Порошенко* дежурят силовики
У дома Порошенко* дежурят силовики Фото:

Правоохранительные органы Украины находятся у дома бывшего президента страны и главы оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), готовясь к его возможному аресту по обвинению в государственной измене. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

«Под домом Порошенко дежурят силовики. Уже завтра он может быть задержан по обвинению в госизмене», — сообщило УНИАН в telegram-канале со ссылкой на неуказанные СМИ. Какая именно структура проводит такие действия, не уточняется.

Это стало известно после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против Порошенко санкции. После этого ему были вручены 15 повесток в Государственное бюро расследований.

Ранее Петр Порошенко заявлял, что санкции в его адрес являются провокацией и преступлением. Он обвинял действующего главу страны Владимира Зеленского в коррупции в условиях военного положения. Также Порошенко утверждал, что ему был отказан выезд на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Ранее, как сообщило украинское издание Forbes, ссылаясь на источники, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении Петра Порошенко. Предполагается, что обвинения касаются государственной измены, передает RT

*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Правоохранительные органы Украины находятся у дома бывшего президента страны и главы оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), готовясь к его возможному аресту по обвинению в государственной измене. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН. «Под домом Порошенко дежурят силовики. Уже завтра он может быть задержан по обвинению в госизмене», — сообщило УНИАН в telegram-канале со ссылкой на неуказанные СМИ. Какая именно структура проводит такие действия, не уточняется. Это стало известно после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против Порошенко санкции. После этого ему были вручены 15 повесток в Государственное бюро расследований. Ранее Петр Порошенко заявлял, что санкции в его адрес являются провокацией и преступлением. Он обвинял действующего главу страны Владимира Зеленского в коррупции в условиях военного положения. Также Порошенко утверждал, что ему был отказан выезд на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Ранее, как сообщило украинское издание Forbes, ссылаясь на источники, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении Петра Порошенко. Предполагается, что обвинения касаются государственной измены, передает RT.  *Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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