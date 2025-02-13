Правоохранители Украины ходят вокруг дома Порошенко*, готовясь его арестовать

Правоохранительные органы Украины находятся у дома бывшего президента страны и главы оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), готовясь к его возможному аресту по обвинению в государственной измене. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.
«Под домом Порошенко дежурят силовики. Уже завтра он может быть задержан по обвинению в госизмене», — сообщило УНИАН в telegram-канале со ссылкой на неуказанные СМИ. Какая именно структура проводит такие действия, не уточняется.
Это стало известно после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против Порошенко санкции. После этого ему были вручены 15 повесток в Государственное бюро расследований.
Ранее Петр Порошенко заявлял, что санкции в его адрес являются провокацией и преступлением. Он обвинял действующего главу страны Владимира Зеленского в коррупции в условиях военного положения. Также Порошенко утверждал, что ему был отказан выезд на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
Ранее, как сообщило украинское издание Forbes, ссылаясь на источники, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении Петра Порошенко. Предполагается, что обвинения касаются государственной измены, передает RT.
*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.